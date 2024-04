L'alcool au volant a couté 170 M$ aux Québécois en 4 ans





QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Grâce à une demande d'accès à l'information, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, a appris que la Société de l'assurance automobile du Québec a versé près de 170 millions de dollars en indemnisation pour tous les accidents où le rapport policier faisait état d'alcool, de 2018 à 2021.

Le député libéral de Nelligan, s'explique difficilement comment la CAQ peut demeurer les bras croisés et accepter d'engloutir tout cet argent public qui s'ajoute au coût social du fléau de l'alcool au volant. Celui-ci a d'ailleurs déposé un projet de loi, en mars dernier, afin d'imposer des sanctions administratives dès l'atteinte d'une alcoolémie au volant de 0,05, comme c'est le cas dans les autres provinces canadiennes.

M. Derraji rappelle que, malgré l'amélioration du bilan routier au cours des dernières décennies, il reste encore du travail à faire. Le bilan du Québec pourrait être meilleur avec un peu plus de courage politique de la part du gouvernement caquiste. Il s'agit certes d'un choix difficile mais la priorité devrait être la sécurité de tous les Québécois.

« Non seulement l'alcool au volant brise des vies et sème la mort, mais elle a aussi un coût économique important sur la société québécoise. L'essence et l'objectif premier de mon projet de loi est de sauver des vies. C'est ce qui doit nous guider en tout premier lieu, mais si la réduction du taux d'alcool au volant permet aussi d'économiser des deniers publics, pourquoi s'en priver, si ce n'est par manque de courage politique? Je tends à nouveau la main vers la ministre des Transport et je l'implore de convaincre ses collègues ministres de considérer notre proposition. Sauvons des vies ensemble! »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

24 avril 2024 à 08:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :