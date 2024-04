IKEA Canada continue de baisser les prix sur 800 autres articles





Dans le cadre de son engagement à investir 80 millions de dollars pour réduire les prix de plus de 1 500 articles, IKEA Canada met en place des services financiers abordables et flexibles.

BURLINGTON, ON, le 24 avril 2024 /CNW/ - IKEA Canada a réduit les prix de centaines d'autres articles en avril. Dans le cadre de la démarche à long terme de la marque et de son engagement à investir plus de 80 millions de dollars tout au long de l'année 2024 pour réduire les prix de plus de 1 500 articles, le mois d'avril marque une étape importante dans cette démarche d'IKEA Canada visant à rendre le magasinage d'articles d'ameublement de qualité encore plus abordable. Les nouvelles réductions de prix du mois d'avril concernent les articles préférés des clients, comme la célèbre collection d'étagères KALLAX, la structure de lit MALM, la collection de mobiliers d'extérieur NÄMMARÖ, ainsi que plusieurs articles tels que les textiles de maison, les ustensiles de cuisine, les articles d'éclairage et bien d'autres encore.

« Grâce au rapport annuel Vie à la maison de IKEA Canada et au programme canadien de visites à domicile, nous constatons que près de la moitié des ménages canadiens sont confrontés à des difficultés financières et à la pression constante de joindre les deux bouts », a déclaré Selwyn Crittendon, président-directeur général et directeur Développement durable chez IKEA Canada. « L'engagement de IKEA Canada en matière de prix abordables est une promesse faite à nos clients. Il s'agit de prendre le parti des nombreuses personnes au Canada qui traversent une période financière difficile et de tenir notre promesse de créer un meilleur quotidien à la maison en réduisant le prix des articles que les Canadiennes et Canadiens apprécient le plus et dont ils ont le plus besoin ».

Afin de soutenir davantage les nombreuses personnes au Canada soucieuses d'accessibilité financière, IKEA Canada a mis en place des services financiers qui permettent aux clients de financer leurs achats chez IKEA et d'échelonner leurs paiements pour qu'ils soient mieux adaptés à leur budget. Par exemple, grâce au paiement en 4 fois d'Afterpay, les clients peuvent payer leurs achats en quatre versements sans intérêts*. Le premier versement est effectué au moment de la commande, et les trois autres seront traités automatiquement toutes les deux semaines. Le service Afterpay est actuellement offert pour les achats en ligne entre 50 $ et 1 000 $, y compris les services et les taxes.

Les prix les plus bas font partie des principes Democratic Design de IKEA depuis 80 ans et les Canadiennes et Canadiens ont déjà commencé à constater des réductions de prix sur certains de leurs articles IKEA préférés, notamment :

Pour en savoir plus sur les réductions de prix, visitez www.ikea.com/ca/fr/cat/lower-price ou votre magasin IKEA.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site Web, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le site fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

24 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :