Indice de bonheur au travail d'ADP Canada : les niveaux de bonheur au travail bourgeonnent au printemps





L'Indice mensuel de bonheur au travail d'ADP (« l'Indice ») révèle une augmentation du niveau de bonheur des employés en avril, avec des indicateurs secondaires témoignant d'une hausse à tous les niveaux.

Le score national de bonheur au travail du mois d'avril 2024 est de 6,8/10, représentant une hausse de 0,2 points par rapport au mois de mars.

« En observant les résultats de l'Indice de l'année précédente, il est clair que les scores de bonheur peuvent varier en fonction des saisons. Cette année semble apporter un ?bonheur printanier anticipé' au travail, avec des scores indiquant un niveau de bonheur plus élevé qu'en avril 2023, rapporte Heather Haslam, vice-présidente du marketing d'ADP Canada. Ce changement saisonnier peut servir de rappel pour évaluer et revoir régulièrement les stratégies concernant l'expérience des employés et pour établir des voies claires pour la création de plans de développement personnalisés pour les employés. »

Faits saillants de l'Indice de bonheur au travail d'avril 2024

Score national de bonheur au travail : 6,8/10 (+0,2)*

: 6,8/10 (+0,2)* Ventilation des indicateurs Indicateur primaire : 6,9/10 (+0,1)* Indicateurs secondaires : Équilibre travail-vie personnelle et flexibilité : 6,9/10 (+0,2)* Reconnaissance et soutien : 6,7/10 (+0,2)* Rémunération et avantages sociaux : 6,3/10 (+0,2)* Options d'avancement de carrière : 6,1/10 (+0,1)*



En avril, l'indicateur principal du bonheur des travailleurs a augmenté à 6,9/10, soit une hausse de 0,1 point par rapport à mars, avec 47 % des travailleurs au Canada se disant satisfaits de leur rôle et de leurs responsabilités actuelles. Tous les indicateurs secondaires affichent une augmentation ce mois-ci, avec la plupart d'entre eux atteignant pratiquement leur record.

Les travailleurs milléniaux (6,8/10) rapportent une augmentation significative du bonheur au travail d'un mois à l'autre, mais demeurent néanmoins derrière les Baby-boomers, qui conservent toujours la première place au cours de l'année passée. Au niveau régional, les travailleurs du Canada Atlantique surpassent ceux du Québec et prennent la place de la province la plus heureuse. Le Manitoba et la Saskatchewan (6,9/10) enregistrent leur score le plus élevé jusqu'à ce jour, tandis que l'Ontario se classe en dernière place.

Score national de bonheur au travail : aperçu générationnel

Baby-boomers (59+) : 7,5/10 (+0,3)*

7,5/10 (+0,3)* Les milléniaux (27-42) : 6,8/10 (+0,3)*

6,8/10 (+0,3)* La génération Z (18-26) : 6,6/10 (NC)*

6,6/10 (NC)* La génération X (43-58) : 6,5/10 (-0,1)*

Aperçu des scores régionaux de bonheur au travail

Canada Atlantique : 7,1/10 (+0,6)*

: 7,1/10 (+0,6)* Sask/Manitoba : 6,9/10 (+0,5)*

: 6,9/10 (+0,5)* Québec : 6,9/10 (+0,1)*

: 6,9/10 (+0,1)* Alberta : 6,8/10 (+0,2)*

: 6,8/10 (+0,2)* Colombie-Britannique : 6,7/10 (+0,1)*

: 6,7/10 (+0,1)* Ontario : 6,6/10 (NC)*

Bien que le printemps 2024 voit la satisfaction augmenter en ce qui concerne la reconnaissance et soutien, l'Indice suggère toutefois qu'il est également important de continuer à promouvoir une collaboration accrue sur les lieux de travail au Canada. En effet, la moitié des employés indiquent qu'ils peuvent exprimer des opinions divergentes au travail sans avoir à craindre des répercussions négatives. Seul un quart (24 %) des employés interrogés estiment que leurs points de vue sont pris en compte dans la prise de décisions.

« Construire un lieu de travail encourageant peut créer un environnement dynamique et participatif, où les employés peuvent se sentir à l'aise pour exprimer leurs opinions et encourager la coopération, ajoute Haslam. Au-delà de la rétention et du bien-être, une culture de travail bienveillante est la clé au succès d'une entreprise, particulièrement durant une période de défis. »

À propos de la méthodologie de l'Indice de bonheur au travail

L'Indice de bonheur au travail est mesuré mensuellement au moyen d'un sondage administré par Maru Public Opinion au nom d'ADP Canada et est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. L'enquête est menée au cours de la première semaine de chaque mois déclaré à des fins de cohérence et demande à plus de 1 200 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard (y compris des employés et des travailleurs indépendants) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada d'évaluer une série de facteurs liés au lieu de travail, sur une échelle de 1 à 10. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

Les résultats sont pondérés selon l'éducation, l'âge, le genre et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Il s'agit de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.

L'Indice continuera d'être publié le dernier mercredi du mois, les prochains résultats devant être publiés le mercredi 29 mai 2024.

À propos d'ADP Canada

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. Solutions de RH, de talent, de gestion du temps, d'avantages sociaux et de paie. Les données nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes.

Pour plus d'informations sur ADP Canada, visitez www.adp.ca ou suivez-nous sur Instagram adp_canada.

*Variation des scores en comparaison à mars 2024

24 avril 2024 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :