Xinhua Silk Road : La marque chinoise de baijiu Wuliangye illumine les échanges culturels entre la Chine et le Chili grâce à une tournée mondiale élaborée





PÉKIN, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Wuliangye, une marque de baijiu chinoise réputée, a gagné en popularité auprès des Chiliens qui ont assisté aux activités de sa tournée mondiale d'échanges culturels "Harmonie et beauté » à Santiago, capitale du Chili.

En proposant aux amateurs d'alcool chiliens ses produits phares, l'entreprise a initié cet événement, l'une de ses activités thématiques d'échange culturel transnational, afin de renforcer la communication entre les personnes de cultures différentes

Avec les spectacles d'opéra du Sichuan et de danse Cueca qui se sont succédé dans la zone d'exposition de Wuliangye à Santiago le 19 avril, certains participants chiliens ont été impressionnés par la saveur rafraîchissante du cocktail spécial à base de Wuliangye et par les divers éléments culturels chinois qui décoraient les stands de Wuliangye.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration du groupe Wuliangye, a déclaré que le Chili et la région chinoise du Sichuan avaient de nombreux points communs, tels qu'une histoire riche, des ressources abondantes, un peuple aimant la vie et, en particulier, des liqueurs de renommée mondiale, et a espéré qu'un mélange de vin chilien et de baijiu chinois produirait des saveurs encore plus fascinantes.

« Harmonie et beauté », c'est ce que prône toujours le fabricant de baijiu chinois. Le Wuliangye, fabriqué à partir de cinq types de grains tels que le riz et le riz gluant originaires de Chine, le sorgho originaire d'Afrique, le blé d'Asie occidentale et le maïs d'Amérique du Sud, a servi à concrétiser harmonieusement les différentes beautés.

M. Zeng a indiqué que le groupe Wuliangye avait l'intention d'exploiter davantage l'alcool, un langage universel qui transcende l'histoire et les frontières nationales, pour stimuler l'apprentissage mutuel et l'appréciation des cultures chinoise et chilienne et créer davantage d'histoires d'amitiés harmonieuses et de développement.

Au cours de l'événement, M. Zeng et des représentants de différents cercles des deux pays ont conjointement signé le parchemin de la tournée mondiale « Harmonie et beauté » de Wuliangye au Chili.

Après une étude du marché local, le groupe Wuliangye a communiqué avec l'entreprise chilienne de boissons CCU en vue d'une coopération potentielle dans le domaine des liqueurs et a lancé une activité culturelle d'une semaine avec des restaurants et des bars célèbres de Santiago afin de faire découvrir aux consommateurs chiliens l'attrait unique des liqueurs et des cuisines de la région chinoise du Sichuan.

Connu pour sa saveur parfumée, douce et moelleuse, Wuliangye est un précurseur parmi les producteurs chinois de baijiu en matière de mondialisation et continuera à explorer le marché mondial en développant des scénarios de consommation basés sur les « cuisines chinoises et le baijiu chinois ».

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339835.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394588/Xinhua_Silk_Road.jpg

24 avril 2024 à 00:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :