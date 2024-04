Percée du tunnel de Gudauri réussie dans le cadre du projet d'autoroute KK, corridor nord-sud de la Géorgie





Le 23 avril, un tunnel principal de l'autoroute KK, corridor nord-sud de la Géorgie, a été percé avec succès et en avance sur le calendrier, réduisant le temps de trajet d'une heure à 20 minutes. Construit par China Railway Tunnel Group Co., Ltd, le tunnel de Gudauri devrait résoudre le problème des problèmes saisonniers de circulation, qui préoccupe le pays depuis des années.

Le tunnel de 8860 mètres permettra non seulement d'améliorer l'efficacité et la sécurité du corridor autoroutier nord-sud, mais aussi de stimuler considérablement le tourisme, l'emploi, l'accessibilité et le commerce frontalier dans les régions montagneuses du nord de la Géorgie. Il renforcera également le statut de la Géorgie en tant que plaque tournante du transport et corridor vital reliant la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et d'autres pays voisins.

L'autoroute KK, corridor nord-sud de la Géorgie, dispose d'une longueur totale de 22,7 kilomètres. La section LOT1 de 10 kilomètres est construite par China Railway Tunnel Group Co, Ltd, avec comme point de repère, le tunnel de Gudauri. Elle est conçue comme une route à double sens et représente le plus grand projet d'infrastructure en Géorgie.

Le tunnelier, baptisé « Caucase », a joué un rôle fondamental dans la construction du tunnel. Développé par la Chine, le Caucase mesure 182 mètres de long et pèse 3 900 tonnes. Il a une poussée maximale de 22 600 tonnes et une puissance totale de 9 900 kilowatts. Avec un diamètre d'excavation de 15,08 mètres, il est le plus grand tunnelier au monde.

Grâce à une avancée mensuelle maximale de 426 mètres, le Caucase a établi un nouveau record dans la construction de tunnels au moyen de tunneliers de grand diamètre, dépassant l'estimation précédente de « pas plus de 320 mètres par mois » dans ce secteur industriel. Cette percée a été réalisée grâce à la conception innovante du Caucase, qui comprend une technologie d'excavation et d'assemblage synchronisée, améliorant ainsi l'efficacité de la construction.

Au cours de la construction, l'équipe du projet a donné la priorité à la protection de l'environnement, en surveillant en permanence le bruit et les vibrations. Des mesures immédiates ont été prises pour atténuer tout problème excédant les normes environnementales, ce qui témoigne d'un engagement en faveur du développement durable.

23 avril 2024 à 22:45

