Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée libérale de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique et pour la famille, Jennifer Maccarone, ainsi que le député libéral de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Frédéric Beauchemin, feront un point de presse demain matin à 8h.

DATE : Mercredi 24 avril 2024



HEURE : 8h



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

23 avril 2024

