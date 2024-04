Le ministre MacAulay annonce la nomination du nouveau commissaire en chef de la Commission canadienne des grains





OTTAWA, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la nomination de David Hunt à titre de commissaire en chef de la Commission canadienne des grains (CCG). Fort de plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership au sein du secteur agricole canadien, M. Hunt apportera à ce poste une grande expertise acquise dans les domaines des sciences agricoles, des politiques stratégiques et de la gestion organisationnelle.

M. Hunt s'est joint au ministère de l'Agriculture du gouvernement du Manitoba en 2007. Il y a occupé plusieurs postes, notamment des fonctions de direction au sein de l'équipe des services de diagnostic vétérinaire et de la direction de l'industrie du bétail, avant d'accepter le rôle de sous-ministre adjoint pour la division des services généraux et de l'innovation. Plus récemment, M. Hunt a occupé le poste de sous-ministre adjoint au sein du ministère de l'Environnement et du Changement climatique du gouvernement du Manitoba.

La CCG réglemente la manutention des grains au Canada et elle établit et maintient des normes de qualité fondées sur la science pour le grain canadien. Ses travaux de recherche, ses programmes et ses services contribuent à préserver la réputation du Canada en tant que source constante et fiable de grains de grande qualité.

Le mandat de quatre ans de M. Hunt en tant que commissaire en chef de la CCG débutera le 13 mai 2024. Sa nomination résulte d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Citation

« Je tiens à féliciter David Hunt pour sa nomination à titre de commissaire en chef de la Commission canadienne des grains. La CCG joue un rôle essentiel dans le soutien des intérêts des producteurs de grains canadiens qui travaillent sans relâche et je n'ai aucun doute que l'expérience en matière de leadership de M. Hunt ainsi que son engagement à l'égard d'un secteur agricole compétitif, innovant et résilient permettront de s'assurer que le Canada continue d'être reconnu comme un producteur, un transformateur et un exportateur de céréales de haute qualité de premier plan. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne des grains a pour mandat de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs, des normes de qualité pour les grains canadiens et de réglementer la manutention des grains au Canada afin d'en garantir la fiabilité sur les marchés intérieurs et étrangers.

afin d'en garantir la fiabilité sur les marchés intérieurs et étrangers. La Commission canadienne des grains travaille à : exécuter des programmes d'assurance de la qualité et de la quantité des exportations de grain canadien; mener des recherches scientifiques pour comprendre tous les aspects de la qualité et de la salubrité des grains; établir et maintenir le système canadien de classement des grains fondé sur la science; veiller à ce que les agriculteurs reçoivent une juste rémunération pour leur grain.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Lien connexe

Commission canadienne des grains

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information : Biographie

David Hunt a une grande expérience en matière de leadership, acquise au cours de ses 28 années de carrière dans le secteur de l'agriculture.

Il a amorcé son parcours professionnel en 1996 comme coordinateur logistique chez Richardson International avant de devenir directeur de l'amélioration continue chez Puratone Corporation. En 2007, M. Hunt a rejoint le ministère de l'Agriculture du gouvernement du Manitoba en tant que spécialiste de la vulgarisation. Il a ensuite assumé les fonctions de directeur des Services de diagnostic vétérinaire, puis de directeur pour l'industrie du bétail. En 2015, il a accepté le rôle de sous-ministre adjoint pour la Division des services ministériels et de l'innovation. Dans cette fonction, M. Hunt a été le responsable manitobain des initiatives stratégiques en matière de politiques et de programmes visant à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Plus récemment, il a travaillé pour le ministère de l'Environnement et du Changement climatique comme responsable de la mise en oeuvre de l'initiative sur les zones protégées pour la province du Manitoba.

M. Hunt tient à bâtir une culture d'entreprise qui se traduit par une plus grande mobilisation des employés, un niveau élevé de satisfaction des parties intéressées et un environnement propice à la réalisation des objectifs personnels, organisationnels et sectoriels.

Il est titulaire d'une maîtrise en zoologie de l'Université du Manitoba, ainsi que de certificats en Production allégée, en Éducation des adultes et formation continue, en Gestion du secteur public, en Leadership exécutif et d'un certificat de maîtrise en Analyse des données pour les dirigeants.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

23 avril 2024 à 19:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :