Rubedo Life Sciences et Beiersdorf annoncent un partenariat pluriannuel pour lancer de nouveaux produits de soins de la peau qui traitent le vieillissement cellulaire





Rubedo Life Sciences, une société de biotechnologie spécialisée dans la sénescence cellulaire et la recherche antivieillissement, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec la multinationale allemande des produits de beauté Beiersdorf AG pour développer des produits de soins de la peau innovants qui répondent aux effets du vieillissement cellulaire. Beiersdorf rejoint également Rubedo en tant qu'investisseur stratégique, ayant participé à son récent cycle de financement de série A par le biais de son Oscar & Paul Corporate Venture Capital Fund.

Le partenariat entre Rubedo et Beiersdorf s'articule autour de l'exploration de nouveaux composés issus des vastes programmes de recherche de Rubedo, ciblant spécifiquement la sénescence cellulaire. Les cellules sénescentes s'accumulent avec l'âge et peuvent contribuer aux changements cutanés et aux pathologies liés à l'âge. Ces composés proviendront du programme de dermatologie topique de Rubedo, qui ont des propriétés sénolytiques et anti-inflammatoires.

Dans le cadre de ce partenariat, Beiersdorf mènera des études in vitro et in silico et procédera à des évaluations rigoureuses des composés identifiés de Rubedo. Cet effort de collaboration aboutira à des études humaines in vivo, visant à valider l'efficacité des composés sélectionnés dans les formulations cosmétiques de soins de la peau. Rubedo est éligible pour recevoir des jalons et des paiements de redevances.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Beiersdorf, un leader mondial reconnu dans l'industrie des cosmétiques et des soins de la peau pour développer de nouveaux produits qui traitent le vieillissement de la peau », déclare Marco Quarta, CEO de Rubedo Life Sciences. « Depuis plus de 140 ans, Beiersdorf est un leader mondial des soins de la peau avec des marques mondiales telles que NIVEA, Eucerin et La Prairie. En combinant l'expertise de Rubedo en matière de sénescence cellulaire avec l'expertise complémentaire de Beiersdorf en matière d'innovation dans les soins de la peau, ce partenariat pourrait révolutionner le paysage des produits de soins de la peau, en offrant aux consommateurs de nouvelles solutions qui traitent le vieillissement cellulaire pour une peau saine et d'apparence jeune. »

« Notre mission est de définir l'avenir des soins de la peau grâce à des innovations révolutionnaires », souligne Vincent Warnery, CEO de Beiersdorf. « En nous associant à Rubedo et en combinant l'expertise de pointe des deux parties, nous visons à redéfinir les normes en matière de soins contre le vieillissement de la peau. »

L'approche innovante de Rubedo en matière de développement de composés, associée aux plateformes de marques mondiales de Beiersdorf, est sur le point d'établir de nouvelles normes en matière de soins cutanés antivieillissement et de développer de nouvelles solutions pour le marché des soins du visage, qui représente plusieurs milliards de dollars.

À propos de Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences est une société biopharmaceutique qui développe un large portefeuille de thérapies innovantes conçues pour cibler les cellules à l'origine des maladies chroniques liées à l'âge. Notre plateforme propriétaire de découverte de médicaments ALEMBICtm a mis au point de nouvelles petites molécules, premières de leur catégorie, conçues pour cibler sélectivement les cellules sénescentes, qui jouent un rôle clé dans la progression des maladies pulmonaires, dermatologiques, oncologiques, neurodégénératives, fibreuses et d'autres maladies chroniques. La direction de Rubedo est composée de leaders de l'industrie et de pionniers de la chimie, de la technologie et des sciences de la vie, avec une expertise dans le développement et la mise sur le marché de médicaments provenant à la fois de grandes entreprises pharmaceutiques et de sociétés biotechnologiques de premier plan. La société est basée à Sunnyvale, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rubedolife.com.

À propos de Beiersdorf AG

Beiersdorf est synonyme de produits de soins de la peau innovants et de haute qualité ainsi que de recherche cutanée pionnière depuis plus de 140 ans. Des marques internationales de premier plan telles que NIVEA, le numéro un mondial* des soins de la peau, Eucerin (dermocosmétique), La Prairie (cosmétique haut de gamme) et Hansaplast/Elastoplast (plâtres et soins des plaies) sont appréciées au quotidien par des millions de personnes dans le monde. Des marques de renom telles qu'Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro et Florena complètent notre vaste portefeuille dans le segment de la consommation. Par l'intermédiaire de la filiale en propriété exclusive tesa SE, Beiersdorf est également l'un des principaux fabricants mondiaux de rubans adhésifs techniques et fournit des solutions auto-adhésives aux acteurs sectoriels, aux entreprises artisanales et aux consommateurs.

La société basée à Hambourg a généré un chiffre d'affaires de 9,5 milliards EUR ainsi qu'un résultat d'exploitation (BAII) de 1,3 milliard EUR au cours de l'exercice 2023. Beiersdorf compte plus de 21 000 employés dans le monde, qui partagent des valeurs fondamentales, une forte culture d'entreprise et la vision de Beiersdorf, appelée Care Beyond Skin. Avec sa stratégie commerciale, l'entreprise poursuit un programme d'investissement pluriannuel axé sur une croissance compétitive et durable. Ce programme est conforme à l'ambitieux agenda de développement durable, avec lequel Beiersdorf génère une véritable valeur ajoutée pour les consommateurs, la société et l'environnement.

* Source : Euromonitor International Limited ; NIVEA sous marque ombrelle dans les catégories soins du corps, soins du visage, soins des mains ; en termes de valeur au détail, 2022.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 avril 2024 à 17:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :