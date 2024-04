REPLY S.p.A. : l'Assemblée générale des actionnaires approuve les états financiers de 2023





L'Assemblée générale des actionnaires de Reply S.p.A. [EXM, STAR : REY] a approuvé aujourd'hui les états financiers pour l'exercice 2023, confirmant la distribution d'un dividende brut de 1,00 ? par action.

Ce dividende sera versé le 22 mai 2024, la date de paiement du dividende étant fixée au 20 mai 2024 (date d'enregistrement le 21 mai 2024).

État financier 2023

Le Groupe Reply a clôturé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 2 118,0 millions ?, enregistrant une hausse de 12,0 % par rapport aux 1 891,1 millions ? de l'exercice 2022.

Le BAIIA consolidé s'élève à 325,1 millions ?, en hausse de 3,5 % par rapport aux 340,3 millions ? enregistrés en 2022 (la croissance en glissement annuel est de 20 % nette du déblocage des fonds COVID comptabilisés en 2022).

Le BAII, de janvier à décembre, s'élève à 292,7 millions ?, en hausse de 2,5 % par rapport aux 285,5 millions ? enregistrés en 2022 (la croissance en glissement annuel est de 22,7 %, nette du déblocage des fonds COVID comptabilisés en 2022).

Le bénéfice net du Groupe s'élève à 186,7 millions ?. En 2022, le chiffre correspondant était de 191,0 millions ?.

L'Assemblée générale a également adopté les résolutions suivantes :

Nomination du Conseil d'administration et du Collège des commissaires aux comptes pour la période de trois ans 2024-2026

L'Assemblée générale a nommé les nouveaux membres du Conseil d'administration et du Collège des commissaires aux comptes pour la période de trois ans 2024-2026, sur la base des listes de candidats présentées par les actionnaires.

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs :

- Mario Rizzante (Président), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Marco Cusinato, Elena Maria Previtera, Daniele Angelucci, Domenico Giovanni Siniscalco (qui a déclaré remplir les conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernance d'entreprise) et Patrizia Polliotto (qui a déclaré remplir les conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernance d'entreprise), issus de la liste majoritaire présentée par l'actionnaire Alika S.r.l. (détenteur d'une participation égale à 39,754 % du capital social de Reply S.p.A.), qui a obtenu le plus grand nombre de voix (63,957 % des voix obtenues) ;

- Secondina Giulia Ravera et Federico Ferro-Luzzi, qui ont tous deux déclaré remplir les conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et par le Code de gouvernance d'entreprise, issus de la liste minoritaire présentée par un groupe d'investisseurs (détenant une participation totale égale à 3,968 % du capital social de Reply S.p.A.).

Le nouveau Collège des commissaires aux comptes est composé de trois commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants :

- Ciro Di Carluccio (président) et Gabriella Chersicla (suppléante), qui ont déclaré remplir les conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernance d'entreprise, issus de la liste minoritaire présentée par un groupe d'investisseurs (détenant au total 4,978 % du capital social de Reply S.p.A.) ;

- Piergiorgio Re (commissaire aux comptes titulaire), Donatella Busso (commissaire aux comptes titulaire), Stefano Barletta (commissaire aux comptes suppléant), qui ont déclaré remplir les conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernance d'entreprise, tirés de la liste majoritaire présentée par l'actionnaire Alika S.r.l. (propriétaire d'une participation de 39,754 % dans Reply S.p.A.), qui a obtenu le plus grand nombre de voix (63,821 % des voix obtenues).

Les curriculum vitae des administrateurs et des commissaires aux comptes, ainsi que la documentation complémentaire requise par la réglementation en vigueur, sont disponibles dans la section investisseurs du site Web www.reply.com

Approbation du programme d'acquisition et/ou de cession d'actions propres

L'Assemblée générale a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, tout en retirant le programme actuel approuvé lors de l'Assemblée générale du 20 avril 2023 : l'objectif principal de ce programme est l'achat d'actions pour mettre en oeuvre les plans d'incitation en actions, les transactions visant l'acquisition de participations, les transactions financières extraordinaires et/ou la conclusion d'accords avec des partenaires stratégiques.

L'autorisation a une durée de 18 mois à compter de la date de la résolution, pour un maximum de 3 607 950 actions ordinaires (égal à 9,64398 % du capital social actuel) d'une valeur nominale de 0,13 ? chacune pour une valeur nominale maximale de 469 033,5 ?, dans la limite d'un engagement financier maximal de 450 000 000 ?. Le prix d'achat ne peut être inférieur à la valeur nominale (actuellement 0,13 ?) et supérieur au cours officiel enregistré sur le marché MTA la veille de l'achat, majoré de 20 %.

Approbation du rapport de rémunération

L'Assemblée générale a également approuvé les sections I et II du rapport de rémunération rédigé conformément à l'article 123-ter du décret législatif 58/1998.

Giuseppe Veneziano, responsable de la rédaction des rapports financiers de la société, déclare conformément à l'article 154-bis, alinéa 2 de la loi des finances consolidée que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux registres, aux livres et à la comptabilité de la société.

