Montréal lance le programme Changer d'échelle en économie sociale





MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal lance un nouveau programme, Changer d'échelle en économie sociale, dans le but de soutenir le développement des entreprises collectives sur son territoire. Elle en a fait l'annonce lors de la Grande Conversation montréalaise sur l'économie sociale, organisée par le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CÉSIM). Cet événement réunissait les différents acteurs de l'économie sociale montréalaise pour explorer comment les entreprises du secteur peuvent contribuer positivement aux grandes transitions de notre époque : démographique, technologique et socio-écologique.

L'économie sociale propose des solutions concrètes et pertinentes aux changements qui touchent nos différents quartiers, notamment par la participation citoyenne sur laquelle elle repose, par l'innovation dont elle fait preuve et par sa capacité à pérenniser des solutions locales. Ces entreprises apportent des réponses innovantes aux mutations de l'économie, tout en propulsant la transition socio-écologique de Montréal.

Le nouveau programme s'adresse aux entreprises d'économie sociale montréalaises qui veulent augmenter leur impact, qu'il soit social, économique, culturel ou environnemental. Il permettra de financer la mise en oeuvre de leur changement d'échelle : structuration, coopération, diversification ou essaimage, autant de leviers de développement qui contribuent à augmenter les impacts positifs de l'entreprise sur la communauté. Un budget de 800 000 $ est consacré au programme et chaque entreprise sélectionnée pourra bénéficier d'un soutien de 100 000 $ à 200 000 $.

Ce programme vise plus particulièrement les secteurs de l'économie circulaire, l'habitation, le bioalimentaire, la mobilité durable et la logistique urbaine. Ces secteurs seront priorisés car ils contribuent à améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

« Je remercie le CÉSIM d'avoir initié cette Grande conversation, de même que toutes les entreprises d'économie sociale qui ont à coeur le développement inclusif de notre territoire. Changer d'échelle, ça signifie se donner les conditions pour augmenter son impact social. C'est exactement ce que veut faire la Ville avec ce programme : aider nos entreprises collectives à renforcer leur impact dans nos communautés », a déclaré le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin.

Pour en savoir plus, les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès aujourd'hui à des webinaires d'information sur Montréal.ca. Les dossiers pourront être déposés en ligne entre le 1er mai et le 30 août 2024. Les entreprises sélectionnées seront connues en novembre.

