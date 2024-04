Le groupe Mobility d'Eaton a été choisi pour fournir à Great Wall Motor une technologie d'actionnement électromécanique variable des soupapes.





La société de gestion intelligente de l'énergie, Eaton, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie pour fournir un système d'actionnement électromécanique (EMAS) capable de proposer au constructeur automobile chinois Great Wall un système de fermeture anticipée des soupapes d'admission (EIVC) qui sera utilisé dans une gamme de véhicules hybrides électriques (HEV).

« Les réglementations sur les émissions poussent nos clients mondiaux à adopter de nouvelles technologies », a déclaré Alessio Lorenzon, directeur mondial de l'ingénierie des soupapes au sein du groupe Mobility d'Eaton. « Nous sommes fiers de fournir à Great Wall notre technologie d'actionnement variable de soupape qui, associée à l'hybridation des véhicules, améliorera les performances énergétiques dans leur toute dernière gamme de véhicules hybrides de tourisme. »

L'EMAS d'Eaton est une technologie discrète basée sur le train de soupapes qui permet aux fabricants de sélectionner la levée d'admission qui convient le mieux à la cartographie du moteur. À un régime et un couple moteur faibles à moyens, le système fournit la fonction EIVC, réduisant l'air piégé dans le cylindre et les pertes de pompage, ce qui augmente l'efficacité globale du moteur. Lorsque le moteur nécessite des performances maximales, le système passe à l'événement de soupape le plus long, ce qui permet d'obtenir le meilleur rendement possible. En s'appuyant sur un système qui peut être facilement intégré à la distribution et à la culasse et contrôlé par un simple actionneur électrique, l'EMAS crée un équilibre entre l'économie de carburant et la performance.

Le nouveau système innovant d'Eaton diffère des solutions traditionnelles d'actionnement variable des vannes (VVA) en ce qu'il comprend des bascules commutables, un arbre d'actionnement mécanique contrôlant la commutation des bascules, et un actionneur électrique pilotant le système d'actionnement à la demande. Cette configuration rend le système insensible aux variations de température de l'huile, ce qui permet une commutation rapide du système sur une très large plage de fonctionnement du moteur. Cela permet également d'utiliser un interrupteur à bascule sûr à haut régime.

« Notre EMAS a été conçu pour être facilement modulable et une modification mineure du lien mécanique entre l'actionneur et les culbuteurs permet d'utiliser le système dans toutes les familles de moteurs, de trois à six cylindres », a déclaré Lorenzon. « Le culbuteur commutable est composé de pièces estampées et formées à froid, ce qui facilite la fabrication sans impact sur les performances. »

