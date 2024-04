Atlas : L'harmonie dans la diversité, le pavillon de Chine à la 60e Biennale de Venise





HANGZHOU, Chine, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le pavillon de Chine au 60e Salon international de l'art (La Biennale di Venezia), organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, embrasse le thème « Atlas : Harmonie dans la diversité » Organisé par Wang Xiaosong et Jiang Jun, il est structuré en deux sections : « ? (Collect), mettant en vedette des archives d'images provenant de « Une collection complète de peintures chinoises anciennes » et « ? (Translate), mettant en lumière des oeuvres de sept artistes contemporains chinois : Che Jianquan, Jiao Xingtao, Qiu Zhenzhong, Shi Hui, Wang Shaoqiang, Wang Zhenghong et Zhu Jinshi.

Thème du pavillon de Chine - Atlas : Harmonie dans la diversité

Le Pavillon de Chine adopte le thème « Atlas : Harmony In Diversity », en mettant l'accent sur les concepts de rassemblement, d'échange et d'intégration, dans le but de transmettre les valeurs d'inclusion, de coexistence dans l'unité et de partage de la beauté avec la diversité de la culture chinoise traditionnelle. En particulier, « atlas » symbolise la convergence d'identités, de races, de croyances, d'idées, de buts, d'origines et de cultures diverses dans le monde entier, favorisant ainsi les possibilités de dialogue, de communication et de compréhension mutuelle.

Dans « Collect », les archives numériques de 100 peintures chinoises dispersées à l'étranger seront affichées dans des armoires d'archives et sur des écrans LED. Ces oeuvres font partie d'une « collection complète de peintures chinoises anciennes », un projet de 19 ans qui comprend 12 405 pièces/ensembles de trésors de peintures chinoises anciennes, dont plus de 3 000 sont logés dans des institutions à l'extérieur de la Chine, ce qui représente un quart du total des oeuvres enregistrées.

Parallèlement, « Translate » présente sept artistes chinois contemporains qui s'engagent dans de nouvelles créations inspirées de la « Collection complète de peintures chinoises anciennes », explorant divers éléments de peinture traditionnelle chinoise, englobant l'architecture, les paysages, les figures, la flore et la faune. Cela reflète non seulement l'amalgamation culturelle de la littérature chinoise traditionnelle, mais souligne également le lien entre la tradition successorale et l'art contemporain.

Entre « Collect » et « Translate », l'exposition s'inspire de « Mnemosyne Atlas » de l'historien d'art allemand du XXe siècle Aby Warburg, qui utilise la documentation d'images pour compiler des plaques thématiques pour chaque oeuvre d'art. Il cherche à forger un lien entre les peintures chinoises traditionnelles et l'art contemporain grâce à la juxtaposition de diverses images, tout en résonnant également avec l'histoire des images mondiales, créant un double lien entre la Chine et l'étranger, le passé et le présent.

L'exposition devrait se dérouler du 20 avril au 24 novembre 2024 (avec un aperçu qui se tiendra du 17 au 19 avril) à l'Arsenale de Venise, en Italie.

