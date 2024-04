Concours d'écriture Point-virgule : l'Assemblée nationale honore 10 jeunes du secondaire!





QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec a honoré le talent de 10 jeunes lors d'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale en avant-midi.

La cérémonie, présidée par M. Frantz Benjamin, a permis de récompenser les textes lauréats composés par des élèves des 1re et 2e secondaire au terme d'un concours d'écriture lancé l'automne dernier et visant à promouvoir la langue française.

« En tant que vice-président responsable de cette initiative, député de Viau et à titre de poète, la langue française est au coeur de mes priorités. C'est avec un engagement profond et sincère que je m'emploie à la valoriser, à l'écrire et à l'utiliser comme vecteur d'intégration sociale et d'éducation », a déclaré M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale du Québec.

Un drapeau aux couleurs de nos rêves

Pour cette première édition du concours, qui coïncidait avec les célébrations du 75e anniversaire du fleurdelisé, les jeunes se mesuraient au défi d'écrire un texte argumentatif inédit sur le thème « Un drapeau aux couleurs de nos rêves ».

« Je considère qu'il est essentiel d'inculquer aux jeunes générations la valeur de la langue française, ici, au Québec. C'est notre responsabilité de passer le flambeau avec passion et d'encourager les jeunes à explorer et à aimer notre magnifique langue », a déclaré Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

Finalistes

Le jury, composé de parlementaires, ainsi qu'un comité formé par l'administration de l'Assemblée nationale ont sélectionné les meilleurs textes selon une grille de critères établis. Des bourses d'une valeur totale de 1 700 $ ont été remises aux auteurs et autrices des trois meilleurs textes, et leurs enseignantes et enseignants ont reçu des cartes-cadeaux destinées à l'achat de livres en français. Une mention coup de coeur a également été décernée par le jury des parlementaires. Les textes des finalistes ont été publiés dans un recueil.

L'Assemblée nationale du Québec félicite ces jeunes au talent inspirant :

Lauréat du premier prix et coup de coeur des parlementaires :

Alexander Sharpe, École d'éducation internationale, 2e secondaire

Circonscription de Borduas

Lauréate du deuxième prix :

Sarah Marie Épiphane N'dri, Polyvalente Deux-Montagnes, 2e secondaire

Circonscription de Deux-Montagnes

Lauréate du troisième prix :

Océane Landry, Polyvalente Deux-Montagnes, 2e secondaire

Circonscription de Deux-Montagnes

Finalistes du concours d'écriture :

Amélia Boucher, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, 1re secondaire, circonscription de Lévis

Marie-Hélène Boulanger, École des Appalaches, 2e secondaire, circonscription de Bellechasse

Thomas Chapleau, École Sainte-Famille, 2e secondaire, circonscription de Lévis

Xavier Chapleau, École Sainte-Famille, 1re secondaire, circonscription de Lévis

Anaël Côté-Langlois, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, 1re secondaire, circonscription de Lévis

Éléna Dubé, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, 1re secondaire, circonscription de Lévis

Alicia Tremblay, Collège Saint-Charles-Garnier, 2e secondaire, circonscription de Taschereau

