Murmures du temps : chroniques de Lachine - Nouveau balado pour le Musée de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Dès aujourd'hui, le nouveau balado Murmures du temps : chroniques de Lachine est accessible aux personnes férues d'histoire et du développement du territoire de Lachine. Offert gratuitement sur plusieurs plates-formes (dont Spotify et Apple Podcasts), ce balado comprend dix épisodes en deux volets, tous en lien avec l'histoire de la Maison Le Ber-Le Moyne, le bâtiment complet le plus ancien de l'île de Montréal situé sur le site du Musée de Lachine.

1er volet : La Maison Le Ber-Le Moyne

Trois épisodes de 10 à 15 minutes évoquent l'histoire de la Maison Le Ber-Le Moyne à partir d'un dialogue fictif entre la gardienne du Musée et la Maison. Le fleuve vient même y apporter son point de vue. Ces trois personnages se remémorent l'histoire du bâtiment patrimonial et de ses divers occupants au fil des années : marchands de fourrure, militaires, aubergistes et commerçants. L'évolution de Lachine se dessine à l'évocation de ce récit.

2e volet : les lieux historiques avoisinants

En complément, sept courtes capsules audio invitent à découvrir des lieux du Vieux-Lachine dont l'histoire est liée à celle de la Maison. Des personnages racontent des récits et des anecdotes sur ces lieux patrimoniaux : le petit canal, l'auberge Heney, l'église St.Stephen, l'église des Saint-Anges-de-Lachine, l'hôtel de ville, l'entrepôt Dawes et le quai de la 34e Avenue.

Cahier d'activité et guide pédagogique

Pour accompagner les jeunes auditeurs et les auditrices dans leur découverte de la Maison Le Ber-Lemoyne, un cahier d'activités est accessible gratuitement dans les bâtiments municipaux de Lachine. Il inclut une activité de bricolage permettant de constater l'évolution architecturale de la Maison Le Ber-Le Moyne. Pour la prochaine rentrée scolaire, un guide pédagogique sera produit pour le personnel des écoles secondaires.

Le balado Murmures du temps : chroniques de Lachine a été produit par le Musée de Lachine et réalisé par l'équipe d'Audiotopie avec la participation de la Société d'histoire de Lachine. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal.

Mission du Musée de Lachine

Le Musée de Lachine est un musée municipal dont la mission est de conserver et d'interpréter le site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et historique, afin de faire connaître et de diffuser l'histoire millénaire de la région de Lachine, de l'occupation par les Premières Nations à aujourd'hui.

