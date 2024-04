LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL





L'art de transformer : une campagne ralliant les communautés d'affaires et artistique montréalaises

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Guidée par son engagement envers le patrimoine artistique et culturel montréalais, la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) annonce le lancement de sa campagne majeure de financement en soutien au projet de transformation du MAC. L'objectif ambitieux de la campagne de financement est de recueillir 20 millions de dollars afin de contribuer au projet de rénovation significative du musée qui marquera son évolution tout en enrichissant son offre culturelle. Le cabinet de campagne est présidé par Claudine et Stephen Bronfman, et compte sur le soutien de nombreux autres leaders de la communauté d'affaires montréalaise.

La Fondation du MAC lance la campagne majeure : L'art de transformer, en soutien au projet de transformation du Musée.

Sous le slogan L'art de transformer, les dons faits dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation du MAC permettront la réalisation de la vision d'un musée transformé qui optimise et augmente les espaces d'exposition, agrandit les aires éducatives, favorise les échanges et améliore l'accessibilité universelle. Cette transformation permettra au MAC de continuer à soutenir les artistes tout en jouant un rôle essentiel dans la promotion, la diffusion et la valorisation de l'art contemporain du Québec, du Canada et de partout dans le monde.

« Ce financement crucial soutiendra des projets clés comme l'agrandissement des espaces d'exposition et la mise en valeur de la collection de plus de 8 000 oeuvres du MAC, tout en accentuant sa mission éducative. Notre Musée, pilier artistique de Montréal, joue un rôle essentiel dans l'activation communautaire et culturelle », explique Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC. « Cette campagne ne vise pas seulement à atteindre un objectif financier, mais à construire une vision collective de l'avenir de l'art dans notre communauté.

« Le MAC est l'un des joyaux culturels de la ville. Chaque génération de Montréalais a la responsabilité de s'assurer que le musée continue à enrichir sa collection et de monter des expositions de classe mondiale, » soulignent Claudine et Stephen Bronfman, co-présidents du cabinet de campagne de la Fondation du MAC. « En tant que co-présidents, nous sommes honorés de diriger cette campagne vers son objectif avec le cabinet, afin rallier le milieu des affaires et philanthropique en soutien à la vision audacieuse du MAC. »

Un impact historique pour Montréal

Depuis 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal est la première institution au Canada vouée exclusivement a? toute forme d'art contemporain et la référence muséale en art contemporain au Québec. Le MAC possède une impressionnante collection nationale de plus de 8 000 oeuvres. Dans cet espace transformé en plein coeur du Quartier des spectacles, Montréal s'offrira un joyau architectural qui contribuera à la redynamisation du centre-ville, grâce à des retombées économiques, culturelles et sociales d'envergure.

La campagne majeure de financement de la Fondation du MAC vise à soutenir le projet de transformation du MAC et son impact significatif rassembleur sur la communauté artistique québécoise et canadienne, contribuant à créer davantage d'occasions de rencontres entre les artistes et le public. Le MAC s'apprête ainsi à vivre une transformation historique, un projet essentiel qui saura témoigner de la puissance de l'investissement collectif dans les arts.

Des philanthropes unis pour l'avenir culturel de notre métropole

La campagne majeure de financement de la Fondation du MAC est menée par un cabinet exceptionnel, coprésidé par les leaders visionnaires Claudine et Stephen Bronfman. Ce groupe de philanthropes dévoués partage une passion pour l'art et un engagement à propulser le musée dans son prochain chapitre. Le cabinet de campagne est également composé d'Adriana Embiricos, Eric Bujold, François Dufresne, Guy Côté, Inder Arya, Josée Noiseux, Julie Couture, Lilian Vineberg et Olivier Desmarais ainsi que les membres du MAC et de sa Fondation, Catherine Julien, Anne Lebel et John Zeppetelli.

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production et la promotion d'expositions et de programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. Visitez www.macm.org pour plus d'information.

SOURCE Fondation du MAC

23 avril 2024 à 10:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :