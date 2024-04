Sentier Transcanadien octroie 269 250 $ en subvention aux groupes de sentier à travers le pays





MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Il faut toute une nation pour prendre soin du plus long réseau de sentiers du monde. Pour rendre cela possible, Sentier Transcanadien octroie 269 250 $ à 221 groupes de sentier à travers le Canada dans le cadre de son programme annuel de subvention de La grande corvée.

Le programme de subvention de La grande corvée ouvre à chaque printemps - lorsque les groupes de sentier se préparent pour la saison chargée - et a engagé de milliers de bénévoles au cours de ses cinq années d'histoire. Les subventions, allant jusqu'à 1 500 $ chacune, ont été octroyées à la suite d'un processus de candidature et peuvent être utilisées pour plusieurs activités de sentiers, y compris le nettoyage, l'enlèvement de débris, l'installation d'oeuvres d'art, l'entretien ou la reconnaissance des bénévoles.

« Ces subventions soutiennent le Sentier là où il est vraiment important - au niveau local. Les groupes de sentier peuvent décider ce dont leur communauté a le plus besoin, tout en laissant leur marque sur cet incroyable réseau national de sentiers, » dit Mathieu Roy, vice-président et directeur, Expérience Sentier de Sentier Transcanadien. « C'est inspirant de voir un tel intérêt pour un effort national d'entretien du Sentier qui nous relie tous et toutes. »

Cette année, Sentier Transcanadien est fier d'octroyer des subventions de La grande corvée d'un océan aux deux autres.

Alberta : 22 750 $

: 22 750 $ Colombie-Britannique : 22 750 $

Île-du-Prince-Édouard : 2 500 $

Manitoba : 20 250 $

: 20 250 $ Nouveau-Brunswick : 19 000 $

Nouvelle-Écosse : 39 500 $

Ontario : 68 000 $

: 68 000 $ Québec : 30 250 $

Saskatchewan : 25 000 $

: 25 000 $ Terre-Neuve-et- Labrador : 12 750 $

: 12 750 $ Territoires du Nord-Ouest : 2 500 $

Yukon : 4 000 $

L'argent investi dans l'amélioration des sentiers ne sera pas perdu. Un rapport de 2023 démontre que les communautés le long du Sentier Transcanadien en tirent d'énormes avantages économiques. Chaque année, les usagers et usagères de sentiers dépensent plus de 13 milliards de dollars dans les entreprises et services le long de leur parcours, et l'activité sur les sentiers soutient plus de 220 000 emplois à travers le pays.

Le programme de subvention de La grande corvée n'est qu'un des moyens par lesquels Sentier Transcanadien apporte son soutien financier aux organisations de sentiers au niveau local. En plus de La grande corvée, l'organisation aide à financer des projets à travers le pays, qu'il s'agisse de l'entretien majeur ou mineur des sentiers, d'initiatives en matière d'accessibilité et d'inclusion ou de soutien d'urgence climatique. Sentier Transcanadien offre également un Programme support aux sentiers pour les communautés des Premières Nations, Métis et Inuit et un Programme national d'emploi des jeunes.

Le programme de subvention de La grande corvée s'achèvera par une Journée nationale de La grande corvée le 1er juin, lorsque des bénévoles à travers le pays se retrousseront les manches et feront une différence tangible pour leur sentier local.

La grande corvée est généreusement soutenue par Columbia Sportswear et Toyota Canada.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28?000?kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, le Sentier raccorde 15?000?communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et généreuses donatrices, Sentier Transcanadien?est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

23 avril 2024

