Le Programme Bolo met un million de dollars sur la table et dévoile une nouvelle initiative sans précédent pour encourager les citoyens à garder l'oeil ouvert pour les fugitifs les plus recherchés au Canada

Des piles de billets équivalant à 1 million de dollars de récompenses ont été exposées mardi lors de l'annonce par le Programme Bolo d'une mise à jour de son Top 25 et d'une nouvelle initiative visant à encourager les Canadiens à garder l'oeil ouvert pour retrouver les 25 fugitifs les plus recherchés au Canada.



Le nouveau suspect numéro 1 de Bolo se nomme Michael Bebee. Il est recherché, depuis neuf mois, pour le meurtre éhonté du Torontois Shamar Powell-Flowers, âgé de 29 ans. Une récompense pouvant aller jusqu'à 100?000 $ a été annoncée pour toute information menant à l'arrestation de Michael Bebee.

« À ceux qui savent où se trouve Michael Bebee : Shamar vous aurait donné le bénéfice du doute, alors nous tentons de faire de même », partage la famille de Shamar dans une déclaration. « Peut-être avez-vous peur. Peut-être n'avez-vous pas réalisé la douleur extraordinaire qui nous afflige. Peut-être vous dites-vous que cette arrestation ne ferait aucune différence. Mais nous voici, neuf mois plus tard, toujours à la même place, noyés dans le désespoir, suppliant quelqu'un de nous libérer de cette agonie afin de nous permettre de passer à la prochaine étape de ce terrible parcours. »

Des récompenses supplémentaires allant jusqu'à 100?000 $ ont aussi été annoncées pour les quatre autres suspects les plus recherchés, et des récompenses allant jusqu'à 50?000 $ ont été annoncées pour dix autres suspects répartis dans le nouveau Top 25, qui regroupe des informations sur les suspects les plus recherchés de tout le pays.

Au total, les 15 récompenses représentent un million de dollars ? du jamais vu. Comme pour toutes les récompenses de Bolo, le million de dollars sera placé dans un compte fiduciaire chez une firme d'avocats jusqu'à ce que des signalements menant aux arrestations des fugitifs soient transmis.

Le directeur du Programme Bolo, Maxime Langlois, était accompagné par le directeur du Service de police de Toronto, Myron Demkiw, ainsi que le président d'Échec au Crime Toronto lors du dévoilement du nouveau Top 25.

Au cours de la conférence de presse de mardi, monsieur Langlois a annoncé une nouvelle initiative sur le site Web de Bolo ? programmebolo.org ? nommée « Identification Bolo ». Identification Bolo est un concours en ligne qui permet à tout résident canadien âgé de 18 ans et plus et d'y participer en identifiant des fugitifs recherchés dans une série de séances d'identification. Les participants auront la chance de gagner l'un des 100 prix offerts, dont un certificat-cadeau voyage de 10?000 $, des ordinateurs, des consoles de jeux, des tablettes et des cartes-cadeaux.

« Le Programme Bolo incite le public à garder l'oeil ouvert non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours, les semaines et les mois à venir », explique Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Comment ? En allouant une partie du budget habituellement consacré à nos campagnes d'amplification pour récompenser les citoyens non seulement de transmettre des signalements, mais aussi de rester attentifs à notre campagne. »

« Nous travaillons main dans la main avec les collectivités pour prévenir ces crimes. Mais lorsqu'une tragédie frappe malgré tous nos efforts, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les victimes et les survivants », partage Myron Demkiw, directeur du Service de police de Toronto. « Et nous travaillons avec nos partenaires communautaires ? membres des médias, membres du public et organismes, notamment Bolo ? pour construire et rétablir non seulement la sécurité, mais aussi ce sentiment essentiel de sécurité auquel nous avons tous droit. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Grâce aux programmes Échec au crime, le Top 25 permet aux personnes qui font un signalement de garder l'anonymat et de recevoir des récompenses sans jamais avoir à parler à un enquêteur.

« Avec Échec au crime, vous restez anonyme, mais pas les criminels, » précise Sean Sportun, président d'Échec au crime Toronto. « Ensemble, nous pouvons créer des collectivités plus sûres dans tout le Canada et aider ceux qui ont été victimes de ces crimes à franchir les prochaines étapes de leur malheureux parcours. »

Pour de plus amples renseignements sur chaque cas, veuillez visiter programmebolo.org

Au sujet du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent tirant parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d'engagement pour encourager les citoyens à garder l'oeil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. En anglais, l'acronyme « BOLO » signifie Be On The Lookout, c'est-à-dire garder l'oeil ouvert, être vigilant. Le terme BOLO est communément utilisé en anglais pour désigner un individu activement recherché.

Bolo rejoint les citoyens au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes méthodes pour les encourager à garder l'oeil ouvert. Bolo amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l'aide du public. En coopération avec les services de police et les programmes Échec au crime canadiens, Bolo lance des campagnes d'amplification pour que ces avis rejoignent un plus large public, sur de multiples plateformes et sur de longues périodes, et offre d'importantes récompenses en argent pour inciter les citoyens à être à garder l'oeil ouvert et à transmettre des signalements aux autorités.

