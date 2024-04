Les scientifiques de l'Université de Toronto nommés aux chaires de recherche GSK feront progresser la recherche sur l'administration de médicaments et les outils de formation sur les vaccins pour les professionnels de la santé





Les chaires de recherche axées sur les vaccins annoncées au cours de la Semaine mondiale de la vaccination 2024 permettront de créer des outils qui favoriseront une plus large adoption et stimuleront la découverte en vue de la prochaine vague de conception de vaccins.

MISSISSAUGA, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto a annoncé la nomination de deux éminents scientifiques à titre de titulaires d'une chaire de recherche GSK. Ces nominations illustrent les efforts de collaboration entre les deux organisations pour l'avancement du domaine de la pharmacie et entraîner des changements positifs dans les soins aux patients.

Anna Taddio, professeure à la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto et chercheuse principale associée à l'Hôpital pour enfants malades (SickKids), est la première titulaire de la Chaire de recherche GSK sur l'éducation en matière de vaccins et les outils axés sur la pratique.

Bowen Li, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les vaccins et les thérapies à base d'ARN, est le nouveau titulaire de la Chaire de recherche GSK sur les produits pharmaceutiques et l'administration des médicaments.

Parmi les nominations les plus prestigieuses dans le milieu universitaire, les chaires de recherche sont maintenues à perpétuité. Elles permettent l'avancement continu de la recherche et de l'enseignement et témoignent d'un engagement à long terme à l'égard d'un domaine précis.

« Chez GSK, nous sommes déterminés à soutenir les centres novateurs et les leaders d'opinion, et la collaboration avec la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto s'harmonise avec nos objectifs d'avoir une incidence positive sur l'avenir de la pharmacie et de soutenir la mise au point de la prochaine génération de vaccins et de produits thérapeutiques », a déclaré le Dr Bryan Tennant, directeur scientifique chez GSK Canada. « Félicitations à Mme Taddio et à M. Li pour leur nomination. Il s'agit d'une étape remarquable dans l'avancement de la recherche et de l'enseignement pharmaceutiques, et nous sommes impatients de voir comment leurs travaux nous propulseront vers une société plus saine. »

Chaire de recherche GSK sur l'éducation en matière de vaccins et les outils axés sur la pratique

Les interventions précoces et la vaccination généralisée peuvent changer la trajectoire des maladies et réduire la pression sur les systèmes de santé. Les pharmaciens jouent un rôle central dans la promotion de bons résultats cliniques, et leur importance ne fait que croître à mesure que les pharmacies communautaires sont de plus en plus reconnues comme des centres de santé essentiels.

La Chaire de recherche GSK sur l'éducation en matière de vaccins et les outils axés sur la pratique a été créée en 2023 par GSK et la Faculté de pharmacie Leslie Dan grâce à un investissement conjoint de 3 millions de dollars. En tant que première titulaire de la chaire, Anna Taddio, professeure à la Faculté de pharmacie Leslie Dan, aura un vaste mandat d'enseignement et de recherche et s'efforcera de combler les lacunes dans la formation sur les vaccins des étudiants et des professionnels de la santé, en particulier les pharmaciens. Elle travaillera à l'élaboration de modèles de vaccination fondés sur des données probantes que les professionnels de la santé pourront utiliser dans divers contextes afin de créer un climat de confiance, d'éliminer les obstacles et d'améliorer les résultats cliniques.

« L'élimination des obstacles à la vaccination est un aspect crucial de l'amélioration de l'acceptation des vaccins et, par conséquent, de la santé publique. Nous devons apporter des changements importants à la façon dont les soins sont prodigués qui sont directement éclairés par la participation des patients et leurs expériences », a affirmé Mme Taddio. « Cette chaire contribuera à l'avancement des travaux que nous dirigeons, qui consiste à créer et à évaluer des approches novatrices et pratiques qui orienteront la façon dont nous formons les professionnels de la santé à pratiquer et à soutenir la vaccination tout au long de la vie. »

Pharmacienne et scientifique, Mme Taddio est reconnue à l'échelle internationale pour ses travaux novateurs visant à élaborer des lignes directrices cliniques fondées sur des données probantes qui visent à atténuer la douleur et la peur ressenties lors de la vaccination et des autres interventions nécessitant une aiguille. En 2015, les recommandations relatives à l'administration des vaccins élaborées par son équipe ont été inscrites dans les lignes directrices du Guide canadien d'immunisation et adoptées par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant la pandémie de COVID-19, le système CARD de Mme Taddio (abréviation de Confort, Aide, Relaxation, and Distraction) a été largement diffusé dans les réseaux de soins de santé et le public pour aider les gens à se sentir plus à l'aise lorsqu'ils reçoivent leur vaccin. Le système CARD a été mis en oeuvre dans des cliniques de vaccination spécialisées partout en Ontario, y compris celles gérées par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) à Toronto, le bureau de santé publique Wellington-Dufferin-Guelph et les cliniques éphémères à l'Université de Toronto.

Chaire de recherche GSK sur les produits pharmaceutiques et l'administration des médicaments

Depuis sa création en 2000, la Chaire de recherche GSK sur les produits pharmaceutiques et l'administration des médicaments a acquis une réputation remarquable pour son engagement à l'égard de l'avancement de notre compréhension de la découverte et de l'administration de médicaments. La nomination de Bowen Li, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie Leslie Dan, poursuivra la tradition en matière de recherche et d'innovation révolutionnaire dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'administration des médicaments de la Chaire.

Travaillant à l'intersection des sciences des biomatériaux, de l'administration de médicaments et de l'immuno-ingénierie, M. Li dirige un programme de recherche de pointe consacré à la mise au point de systèmes d'administration non viraux pour les acides nucléiques, y compris l'ARNm, l'ARN circulaire et le CRSIPR-Cas9. Ce domaine hautement interdisciplinaire et en évolution rapide de la biomédecine vise à exploiter le potentiel de l'ARN pour encoder les protéines thérapeutiques afin de prévenir ou de traiter de multiples maladies, maladies infectieuses, cancers et troubles génétiques.

« La prochaine vague de vaccins et de produits pharmaceutiques s'articulera autour des médicaments à base d'ARN. Contrairement aux médicaments traditionnels et courants à petites molécules qui ne peuvent atteindre qu'un petit nombre de cibles pathologiques, les médicaments à base d'ARN ont le potentiel de cibler le génome entier », a soutenu M. Li. « Cependant, pour tirer le plein potentiel des produits thérapeutiques à base d'ARN il faut d'abord relever le défi consistant à introduire ces molécules dans les cellules cibles de manière sûre et efficace. Cette chaire nous aidera à mettre au point de nouvelles et de meilleures façons d'administrer ces médicaments, ce qui améliorera leur biodisponibilité et nous permettra d'en tirer tous les bienfaits. »

Le laboratoire de M. Li a récemment mis au point une plateforme innovante à haut débit intégrant la chimie combinatoire à des algorithmes d'apprentissage profond. Cette approche innovante permet la conception, la synthèse et le dépistage rapides de vecteurs polyvalents d'acides nucléiques personnalisés, dans le but d'accélérer l'utilisation clinique des médicaments de nouvelle génération.

À propos de la Faculté de pharmacie Leslie Dan, Université de Toronto

La Faculté Leslie Dan de l'Université de Toronto se classe parmi les meilleures facultés de pharmacie au Canada, offrant des programmes de premier cycle et des programmes d'études supérieures visionnaires. Nous sommes reconnus à l'échelle mondiale pour nos recherches percutantes en sciences pharmaceutiques et pour la promotion d'une pratique clinique experte et novatrice. Nos recherches scientifiques portent sur le rôle des pharmaciens dans le système de soins de santé et sur tout ce qui touche la découverte et l'administration des médicaments. Nous contribuons à faire progresser des programmes de formation qui permettent de former des chefs de file en sciences et en pratique clinique, et de renforcer le lien entre la recherche, l'éducation et les soins aux patients.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.

