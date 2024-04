CAPINTEL ET SFL PLACEMENTS UNISSENT LEURS FORCES POUR AMÉLIORER LES SERVICES-CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT AU CANADA





CapIntel, entreprise de technologie financière de premier plan, est fière d'annoncer qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec le réputé courtier en fonds communs de placement SFL Placements (Desjardins Sécurité financière Investissements), dans le but d'améliorer l'expérience client et de simplifier la conformité relative aux réformes axées sur le client. Cette collaboration vise à donner à près de 1 400 conseillers indépendants affiliés aux réseaux de distribution SFL Gestion de patrimoine, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant et Desjardins Sécurité financière Investissements les outils et les ressources nécessaires pour avoir des échanges de qualité supérieure avec leurs clients.

Pour SFL Placements, l'objectif principal est d'aider les conseillers à avoir des conversations pertinentes avec les clients en leur fournissant des présentations instructives qui contribuent à bâtir un climat de confiance. La plateforme novatrice de CapIntel permet aux conseillers de combiner du matériel pédagogique et des renseignements sur les produits pour aider leurs clients à comprendre comment et pourquoi ils investissent.

SFL Placements se fait un devoir d'offrir un soutien et un service exceptionnels à ses partenaires d'affaires partout au Canada. L'entreprise souhaitait par ailleurs simplifier le processus à suivre pour se conformer aux principales exigences des réformes axées sur le client. Ces exigences comprennent la connaissance du produit, la connaissance du client et la convenance, et il est possible d'y répondre à l'aide de présentations conviviales qui aident les conseillers à établir un climat de confiance lors de leurs échanges avec les clients et les clients éventuels.

« Nous sommes ravis de nous associer à Desjardins pour améliorer les capacités des conseillers et leur fournir cet outil puissant qu'est CapIntel Correlate », a déclaré James Rockwood, président-directeur général et fondateur de CapIntel. « Cette collaboration s'inscrit en droite ligne avec notre engagement à fournir des solutions de pointe qui simplifient les processus et améliorent l'ensemble de l'expérience client. »

« Cette association avec CapIntel nous permettra, à n'en pas douter, de doter nos conseillers des outils dont ils ont besoin pour offrir la meilleure expérience possible à leurs clients », a déclaré André Langlois, vice-président principal, Ventes et Distribution, Réseaux indépendants, chez Desjardins Sécurité financière. « Cette collaboration témoigne de notre engagement à offrir un soutien et des services de premier ordre à nos partenaires d'affaires. »

CapIntel et SFL Placements se réjouissent de ce partenariat qui rehaussera sans aucun doute le niveau des services-conseils en matière de placement à travers le Canada.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises nord-américaine au service d'institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l'expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de l'entreprise est d'améliorer les finances personnelles, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et avoir la tranquillité d'esprit de savoir que leur avenir est assuré. Avec sa plateforme, désormais utilisée par plus de 14 000 conseillers et 800 grossistes en Amérique du Nord, CapIntel transforme l'expérience conseiller-client. Consultez www.capintel.com pour en savoir plus et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

23 avril 2024 à 08:35

