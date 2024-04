La ministre Caroline Proulx salue l'extraordinaire contribution de Michel Labrecque à la tête de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique





QUÉBEC, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, tient à souligner tout le travail réalisé par M. Michel Labrecque en tant que président-directeur général de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, dans la foulée de l'annonce de son départ de l'organisation. M. Labrecque quittera ses fonctions le 17 juillet prochain.

Dirigeant l'organisation depuis le 24 février 2014, M. Labrecque a grandement contribué au développement du Parc olympique et il a posé les pierres d'assise de ce que deviendra le Stade olympique lors de sa réouverture en 2028.

Parmi ses grandes réalisations figure le dossier du remplacement de la toiture du Stade olympique, lors duquel il a fait preuve d'un leadership remarquable.

De plus, M. Labrecque a joué un rôle clé dans la refonte du mandat de la Régie des installations olympiques, qui n'avait pas été modernisé en 45 ans. Cette restructuration a conféré à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique de nouveaux pouvoirs lui permettant d'exploiter son plein potentiel sur les marchés événementiels locaux et internationaux.

Parmi ses autres réalisations, soulignons :

la rénovation du Centre sportif du Parc olympique, l'un des plus beaux centres aquatiques en Amérique du Nord, où se déroulent de nombreuses compétitions d'envergure;

la rénovation du mât du Stade ainsi que la mise aux normes des espaces intérieurs, ce qui a permis la location de l'intégralité des espaces commerciaux de la Tour de Montréal, une première dans l'histoire du Parc olympique;

la réfection de l'observatoire de la Tour de Montréal;

l'aménagement d'un planchodrome sur l'Esplanade;

les efforts réalisés pour préserver et faire connaître l'histoire du site;

le projet Vert Viau, qui a permis le verdissement des espaces extérieurs du Parc olympique.

Le processus visant à nommer le successeur de M. Labrecque à titre de président-directeur général de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique est en cours, et ce, en vue d'une nomination prochaine.

Citation :

« Le Parc olympique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit vivant qui dynamise la vie sociale et économique de Montréal, sans Michel Labrecque. Son professionnalisme, sa détermination et son engagement sincère à faire de ce site une fierté pour la population québécoise, en plus de son implication dans la revitalisation de l'Est de Montréal, méritent toute notre admiration. Je tiens à le remercier du fond du coeur pour ce qu'il a accompli et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains défis. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

19 avril 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :