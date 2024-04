LE MUSÉE DE LA CIVILISATION, PREMIÈRE SOCIÉTÉ D'ÉTAT QUÉBÉCOISE ET PREMIER MUSÉE À ACCUEILLIR LA CHAISE DES GÉNÉRATIONS





QUÉBEC, le 19 avril 2024 /CNW/ - À quelques jours du 22 avril, Jour de la Terre, le Musée de la civilisation est devenu la première société d'État québécoise et le premier musée à accueillir la Chaise des générations. Cette initiative, inspirée par la Ville de Québec, vise à s'assurer qu'une voix symbolique soit accordée aux générations futures dans les instances où se prennent les décisions. À cette occasion, et en présence de Mères au front, Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation, a prêté serment au nom de l'institution, qui s'engage ainsi à ce que toutes ses décisions soient mesurées en fonction de leurs impacts sur l'environnement et dans le but de protéger l'avenir des enfants et des générations futures.

Fabriquée par des enfants et accueillie au sein d'instances décisionnelles, une Chaise des générations représente et porte la voix des enfants. Elle rappelle aux dirigeants et dirigeantes que leur futur se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui. Elle permet, en outre, aux enfants qui la fabriquent d'exprimer leur potentiel créatif et d'influencer les décisions et actions des adultes en faveur d'un avenir durable.

La Chaise des générations qu'accueille le Musée de la civilisation, la 100e déployée par Mères au front, a été fabriquée dans le cadre d'ateliers tenus sous la direction d'une Mère au front, Elsa Moreau, lors de l'exposition internationale Pour demain, présentée au Musée de juin 2023 à janvier 2024.

Cette exposition, qui abordait de manière positive et inspirante l'urgence climatique, s'inscrivait dans la foulée de plusieurs autres expositions témoignant de l'engagement social du Musée sur la question environnementale, dont l'exposition Ô merde?!, récipiendaire du Prix d'excellence de la Société des musées du Québec en 2022, qui sera présentée au Musée des sciences et de la technologie du Canada, à Ottawa, de mai 2024 à janvier 2025.

«?Cette Chaise des générations scelle de façon très forte l'engagement que manifeste le Musée de la civilisation depuis toujours, musée de société à dimension humaine, d'investir dans la construction d'un monde meilleur. Elle incarne et agit comme un rappel constant qu'en plus des activités et des expositions que nous présentons, ce souci des générations futures et de ce que nous leur léguons doit être présent dans toutes les actions et les décisions que prend notre institution.?» Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

«?Les Chaises des générations sont tellement importantes pour Mères au front. C'est plus qu'un symbole, c'est un engagement fort envers le futur et le vivant. Accepter une chaise des générations, c'est accepter de prendre ses responsabilités face aux enfants. Et ça nous rappelle à tous et toutes pourquoi nous faisons tous ces efforts : par amour.?» Myriam Thériault, coordonnatrice générale, Mères au front

«?Après une belle vie de vagabonde, notre chaise brillera au Musée pour inspirer et sensibiliser les petits, comme les grands, aux fragiles beautés du monde, dont on doit prendre soin pour l'amour de la vie et les générations futures.?» Elsa Moreau, Mère au front et créatrice de la Chaise des générations du Musée de la civilisation

À propos de Mères au front

Cofondé par l'écosociologue Laure Waridel et la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, et comptant plus de 30 groupes locaux à travers le Québec, mais aussi au Canada et en Belgique, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grands-mères et allié(e)s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu(e)s de mettre en place des mesures fortes et immédiates qui s'imposent pour répondre à l'urgence climatique et à la dégradation des écosystèmes.

À propos de la Chaise des générations

La Chaise des générations incarne la revendication phare de l'organisation Mères au front à l'égard des différents ordres de gouvernement, qui demande que toutes les décisions passent le crible de leurs impacts sur l'environnement afin de protéger l'avenir de nos enfants.

L'initiative est inspirée de la Ville de Québec, une idée de Clément Laberge, chef de cabinet du maire Bruno Marchand. Encouragées par ces derniers, les mères et grands-mères au front prennent le relais avec comme objectif de rejoindre les élu(e)s municipaux de toutes les villes du Québec et au-delà. De nombreuses municipalités au Québec ont répondu à l'appel. Depuis, le projet de la Chaise des générations s'est transporté à la COP15 sur la biodiversité, qui s'est tenue à Montréal du 7 au 19 décembre 2022.

