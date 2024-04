Women's Infrastructure Network ouvre virtuellement les marchés





TORONTO, le 19 avril 2024 /CNW/ - Des représentantes de Women's Infrastructure Network (WIN) se sont jointes à Nelia Andrade, directrice régionale, Services fiduciaires aux sociétés, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la 10e édition annuelle des Prix WIN.

Tirant ses origines d'un groupe de femmes du secteur des infrastructures qui voulaient réseauter entre elles, le réseau WIN a été mis sur pied de manière informelle à Toronto, à Vancouver et à Calgary afin de rassembler des femmes de plusieurs domaines. Depuis, en raison d'un intérêt marqué, se sont ajoutées les sections d'Ottawa, de Montréal et de Halifax. Le réseau compte maintenant plus de 2 500 membres d'un peu partout au Canada. Le réseau WIN est devenu un forum dynamique qui vise à offrir aux femmes du secteur des infrastructures des occasions de réseauter et de tisser des liens, à permettre l'échange d'idées et à contribuer au façonnement de l'avenir du secteur. Les membres de ce réseau représentent un groupe diversifié de femmes provenant de tous les horizons du secteur des infrastructures : organismes publics, promoteurs de titres de participation, fonds d'infrastructures et de pension, banques commerciales ou banques d'investissement, cabinets d'avocats, sociétés de services-conseils des domaines financier et technique ainsi que du domaine des assurances, entreprises de génie et de construction, et fournisseurs de services d'exploitation et de maintenance.

Le programme des prix WIN souligne les contributions de femmes qui se démarquent au sein du secteur des infrastructures au Canada. Au fil des ans, ce programme fructueux lancé en 2015 a permis chaque année de mettre en nomination plus de 300 femmes exceptionnelles dans différents secteurs et différentes régions du pays.

