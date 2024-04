Fonds régions et ruralité - Près de 1 M$ pour la stratégie d'attractivité de la Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annoncent qu'une somme de 900 000 $ est octroyée à Développement Mauricie pour le déploiement de la stratégie d'attractivité de la Mauricie.

L'objectif de ce projet est que la population mauricienne et les organismes du territoire s'approprient l'image de marque qui a été développée. De l'accompagnement et du soutien seront offerts aux entreprises afin de leur permettre de mieux se mettre en lumière, de promouvoir leurs emplois et d'être plus attrayantes pour le recrutement de la main-d'oeuvre. De plus, des initiatives seront mises en place pour favoriser la rétention des diplômées et diplômés et des jeunes talents. Le projet vise également à maintenir et à stimuler la collaboration entre les acteurs régionaux oeuvrant à l'attraction, à l'accueil, à l'intégration et à la rétention du personnel.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

« Chaque région du Québec est dotée de caractéristiques particulières qui font d'elle un endroit unique. La Mauricie n'y fait pas exception! Je suis fière du fait que notre gouvernement soutienne ce projet, car il contribuera à la promouvoir et favorisera la vitalité des territoires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La Mauricie est reconnue pour son dynamisme socioéconomique et se positionne comme un pôle de développement important au Québec. Avec la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, notamment, une stratégie d'attractivité territoriale devient un levier qui va nous permettre de répondre aux besoins en main-d'oeuvre des entreprises qui vont s'installer chez nous. Je salue la mobilisation des acteurs impliqués et souligne le travail de coordination de Développement Mauricie, qui va déployer cette stratégie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« Au moment où la Mauricie accueille avec enthousiasme la Vallée de la transition énergétique sur son territoire, tous les efforts doivent être investis en vue de faire rayonner notre belle région, notamment dans le but d'accueillir des nouveaux talents au sein de toutes les entreprises en voie de s'y implanter. »

Guy Veillette, représentant de la Table des élus de la Mauricie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Étant moi-même une grande amoureuse de notre belle région, je ne peux que me réjouir de ce projet, qui vise à la faire connaître sous tous ses angles. La Mauricie est une magnifique région à visiter, mais elle est surtout un merveilleux endroit pour s'enraciner, étudier ou travailler; c'est d'ailleurs ce que cette démarche permettra de démontrer. »

Nadia Moreau, présidente de Développement Mauricie

