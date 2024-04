/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation d'une étape importante vers le développement du site de l'ancien Hippodrome/





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, invitent les représentantes et les représentants des médias à la présentation d'une étape importante vers le développement du site de l'ancien Hippodrome.

Cette conférence de presse réunira l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre, Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, M Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Janie Béïque, coprésidente du GALOPH et présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, M. Pierre Boivin, coprésident du GALOPH et vice-président du conseil de Claridge Inc., Mme Catherine Pappas, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, M. Claude Pinard, président et directeur général Centraide du Grand Montréal, et M. Clément Demers, architecte, urbaniste, et chargé de projet du GALOPH.

Date : Le vendredi 19 avril 2024



Heure : 11 h 30



Lieu : Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

19 avril 2024 à 07:00

