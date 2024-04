MediaCo acquiert le contenu et les activités numériques d'Estrella Media





MediaCo Holding Inc. (Nasdaq: MDIA) (« MediaCo ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis toutes les activités réseau, tout le contenu ainsi que les dimensions numérique et commerciale d'Estrella Media. Parmi les marques d'Estrella Media rejoignant MediaCo figurent le réseau EstrellaTV et ses activités influentes de contenu vidéo linéaire et numérique, ainsi que les grandes chaînes numériques d'Estrella Media, dont ses quatre chaînes FAST ? EstrellaTV, Estrella News, Cine EstrellaTV et Estrella Games ? et l'application EstrellaTV. La transaction a été conclue le 17 avril 2024.

MediaCo, qui exploite les stations de radio urbaine HOT 97 et WBLS 107.5 à New York, ajoutera les activités d'Estrella Media dans les domaines de la vidéo, de l'audio et du contenu numérique en langue espagnole. Cette transaction permettra également à MediaCo d'atteindre les audiences établies des stations de radio régionales mexicaines d'Estrella Media, leaders sur le marché, notamment Que Buena Los Angeles, où est diffusé l'émission de radio matinale syndiquée au niveau national Don Cheto Al Aire, La Raza à Houston et Dallas, et El Norte à Houston.

Le périmètre combiné de MediaCo en fait l'un des principaux fournisseurs de contenu radio pour la musique espagnole et urbaine à la fois en radio terrestre et en streaming audio. Ces audiences représentent près d'un tiers de la population américaine et 100% de la croissance de la consommation dans le marché.

Jacqueline Hernández, une cadre médiatique établie, dirigera l'entreprise en tant que PDG intérimaire. Mme Hernández, qui a récemment occupé le poste de PDG et fondatrice de New Majority Ready, une société de stratégie de marketing et de contenu multiculturelle, a auparavant occupé le poste de Directrice des opérations chez Telemundo, ainsi que de Directrice marketing chez NBCUniversal Hispanic Enterprises, et a récemment siégé au conseil d'administration d'Estrella Media.

« Cette combinaison de marques médiatiques éprouvées et d'équipes talentueuses stimulera la croissance du contenu et de la distribution pour le bien de nos audiences multiculturelles », a déclaré Mme Hernández. « Nous pensons que cette combinaison est la première étape de la construction d'une entreprise de médias multiculturelle unique qui atteindra des publics diversifiés aux États-Unis, quel que soit l'endroit où ils choisissent de consommer du contenu, et qui créera de la valeur pour les spécialistes du marketing qui s'efforcent d'atteindre ces publics importants. »

« Cela met à profit les forces de deux grandes entreprises pour bâtir quelque chose de nouveau », a déclaré Deb McDermott, présidente de MediaCo. « Nous nous engageons à représenter et à servir le marché hispanique, et à continuer à représenter et à développer l'audience diversifiée que MediaCo sert déjà. Nous voyons un besoin pour les marques médiatiques d'embrasser les opportunités avec toutes les audiences, et Estrella Media est une partie clé de notre stratégie de croissance. »

« Aujourd'hui marque le début d'un voyage passionnant pour MediaCo », a déclaré Kudjo Sogadzi, actuel président et directeur des opérations de MediaCo. « Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous voyons une formidable opportunité de combiner nos forces et nos capacités pour redéfinir la manière dont nous diffusons des médias à nos audiences diversifiées. »

« Il s'agit d'une étape naturelle dans l'évolution des opérations de contenu d'Estrella Media pour mieux servir notre chèr public hispanique aux États-Unis », a déclaré Peter Markham, PDG d'Estrella Media. « Cette transaction assure à MediaCo un avenir prospère et croissant ; elle lui permettra de devenir la première société de médias au service des publics multiculturels qui sont le moteur du retour sur investissement des dépenses publicitaires et de la croissance des marques. »

Dans le cadre de la transaction, Estrella Media continuera à posséder et à exploiter ses stations de radio et de télévision locales, tandis que MediaCo fournira la programmation et le contenu innovants auxquels leurs audiences se sont habituées. MediaCo s'efforcera également de développer la distribution avec d'autres partenaires de radiodiffusion, ainsi que de développer le streaming numérique, la télévision en circuit fermé et les services de vidéo à la demande.

Termes de la Transaction

La transaction a été effectuée conformément à un accord d'achat d'actifs conclu avec Estrella Broadcasting, Inc, propriétaire d'Estrella Media, en vertu duquel une filiale de MediaCo a acheté la quasi-totalité des actifs d'Estrella Broadcasting, à l'exception de ses stations de radio et de télévision locales. Dans le cadre de la transaction, MediaCo a eu la possibilité d'acquérir ces stations auprès d'Estrella Broadcasting à une date ultérieure, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. En contrepartie de la transaction, Estrella Broadcasting reçoit un bon de souscription pour acheter jusqu'à un total de 28 206 152 actions nouvellement émises de classe A de MediaCo, exerçable à un prix d'exercice de 0,00001 $ par action ; 60 millions de dollars d'actions privilégiées de série B de MediaCo nouvellement émises qui accumuleront des dividendes à un taux de 6,0 % par an ; un billet à terme de second privilège de 30 millions de dollars avec une durée de cinq ans et un taux d'intérêt de SOFR + 6,0 % par an ; et environ 30 millions de dollars en espèces. Dans le cadre de l'exercice de l'option relative aux stations de radio et de télévision locales, Estrella Broadcasting recevrait 7 051 538 actions supplémentaires nouvellement émises de l'action ordinaire de classe A de MediaCo.

WhiteHawk Capital Partners a accordé à MediaCo un prêt à terme de premier rang de 45 millions de dollars dans le cadre de la transaction, dont 35 millions de dollars ont été utilisés à la clôture. Dans le cadre de la transaction, trois personnes désignées par Estrella Broadcasting ont été ajoutées au conseil d'administration de MediaCo. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de MediaCo et d'Estrella Broadcasting.

Avant la conclusion de la transaction, Standard General a converti toutes les actions en circulation de l'action privilégiée de série A de MediaCo en un total de 20 733 869 actions nouvellement émises de l'action de classe A de MediaCo, conformément aux conditions de l'action privilégiée de catégorie A.

MediaCo dépose auprès de la Securities and Exchange Commission un rapport actualisé sur le formulaire 8-K qui fournira des détails supplémentaires sur la transaction.

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de MediaCo dans le cadre de la transaction. RBC Capital Markets, LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Estrella Broadcasting et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Wiley Rein LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Estrella Broadcasting. Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de WhiteHawk Capital Partners.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act, tel que modifié, et il est prévu que toutes les déclarations prospectives concernant MediaCo et Estrella Broadcasting, la transaction et d'autres questions, seront soumises aux dispositions de la sphère de sécurité créée à cet effet. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que des énoncés de faits historiques, y compris sans limitation les déclarations concernant les futures réalisations de MediaCo, la stratégie commerciale, les futures opérations, les plans et objectifs de gestion et les questions connexes, contenues dans ce communiqué ou tout document mentionné aux présentes, sont des déclarations prospectives. Des termes tels que « croire », « peut », « expression du futur », « s'attendre à », « devrait », « pourrait », « expression du conditionnel », « anticiper », « viser », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « potentiel », « continuer », « projet », « cible », « est/sont susceptible(s) de », « prévision », « futur », « orientation », « possible », « prédire », « rechercher », « voir », ou le contraire de ces termes ou d'autres expressions similaires sont censés identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives n'utilisent pas ces mots ou expressions. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants l'impact potentiel de la réalisation de la transaction sur les relations avec les tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; les risques que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que la société combinée ne réalise pas les économies de coûts estimées ; les risques liés à l'exercice de l'option d'acquisition des actifs de radiodiffusion d'Estrella Broadcasting à une date ultérieure, l'incapacité à réaliser les profits prévus des opérations combinées ; les coûts, charges ou dépenses inattendus résultant de la transaction ; et les litiges potentiels liés à la transaction. Ces facteurs et d'autres facteurs importants abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de MediaCo sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de la SEC le 1er avril 2024, tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans d'autres documents déposés par MediaCo auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués par les déclarations prospectives contenus dans le présent communiqué.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la direction concernant les événements futurs et la performance opérationnelle et ne concernent que la date de ce communiqué. Vous ne devez pas accorder une confiance exagérée à toutes les déclarations prospectives. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats futurs, niveaux d'activité, performances, événements et circonstances reflétés dans ces déclarations prospectives seront effectifs ou se produiront. Sauf indication contraire de la loi, nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle elles ont été faites, ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 avril 2024 à 06:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :