Le groupe Zayo nomme un nouveau PDG de Zayo Europe





Le Groupe Zayo, principal fournisseur mondial d'infrastructures réseau, a nommé Colman Deegan en tant que nouveau PDG de Zayo Europe, afin de stimuler la croissance de l'entreprise à mesure que l'adoption du cloud et de l'IA se poursuit sur tout le continent. Cette nomination est effective depuis le 16 avril 2024.

Steve Smith, PDG du groupe Zayo, déclare : « L'expérience et les antécédents éprouvés de Colman en tant que PDG à la tête de grandes équipes et de grandes entreprises, en font le candidat idéal pour amener nos activités européennes vers de nouveaux sommets, grâce à notre équipe locale exceptionnelle. Colman fera progresser Zayo, en renforçant nos partenariats avec les centres de données, les hyperscalers et les entreprises à travers l'Europe. Sous la direction de Colman, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos fortes ambitions et que nous maximiserons notre impact sur le marché européen ».

Deegan a passé plus de deux décennies chez Vodafone, où il a occupé des postes de haute direction tels que Directeur des fusions et acquisitions du groupe, Directeur financier chez Vodafone Inde et Italie, ainsi que PDG de Vodafone Turquie. Plus récemment, en tant que PDG de Vodafone Espagne, il a mené avec succès un redressement opérationnel sur l'un des marchés les plus compétitifs.

Colman Deegan, PDG de Zayo Europe, déclare : « Je suis ravi de rejoindre Zayo Europe et de diriger cette équipe d'envergure internationale. Zayo est un acteur de premier plan sur le marché européen, qui fournit une connectivité de haut niveau, grâce à un réseau fibre optique le meilleur de sa catégorie. Le secteur des infrastructures numériques traverse une période passionnante, compte tenu des derniers investissements de Zayo en Europe et des opportunités de croissance importantes qui s'offrent à nous ».

À propos de Zayo

Depuis plus de 15 ans, Zayo a permis à certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes du monde de se connecter à l'avenir de leur activité. Le réseau prêt pour l'avenir de Zayo s'étend sur plus de 17,5 millions de miles de fibre optique et 142 500 miles d'itinéraire. Les solutions de connectivité et de périphérie sur mesure de Zayo, permettent aux opérateurs, aux fournisseurs de cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises de fournir des expériences exceptionnelles, depuis la périphérie jusqu'au coeur du cloud. Découvrez comment Zayo connecte les prochaines étapes sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

19 avril 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :