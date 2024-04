L'homme politique danois Nicolai Wammen rejoint le programme « L'éducation ne peut pas attendre » en tant que responsable mondial





À titre personnel, le ministre danois des Finances lancera des dialogues mondiaux pour mobiliser les responsables politiques, faire appel au secteur privé et créer de nouveaux mécanismes de financement pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées.

WASHINGTON, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Lors des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C., l'homme politique danois Nicolai Wammen a annoncé qu'il rejoindrait le programme « L'éducation ne peut pas attendre » ( ECW ), en tant que responsable mondial. M. Wammen fournira un soutien inestimable pour faire progresser les conversations mondiales sur la mobilisation des responsables politiques et la promotion de sources de financement nouvelles et innovantes, en particulier avec le secteur privé.

M. Wammen est le ministre des Finances du Danemark et servira à titre personnel comme responsable mondial pour le programme « L'éducation ne peut pas attendre ». Son engagement de deux ans en faveur de ce programme se concentrera sur l'augmentation des investissements mondiaux dans l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées. En prêtant sa voix personnelle et sa vaste expérience politique, le plaidoyer de M. Wammen se concentrera spécifiquement sur la recherche de nouveaux partenariats avec un large éventail de partenaires stratégiques du secteur privé et sur l'identification de mécanismes de financement mondiaux prometteurs et viables pour accroître le volume et l'impact du financement de l'éducation. M. Wammen ne recevra aucun salaire dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

« Je suis honoré de me joindre à l'important travail du programme "L'éducation ne peut pas attendre" en tant que responsable mondial, et je suis impatient de soutenir les efforts mondiaux pour veiller à ce qu'aucun enfant ou jeune ne soit laissé pour compte. Trop d'enfants dans les pays en développement ne sont pas inscrits à l'école et n'ont pas accès à l'éducation. Nous devons donner à tous les enfants la possibilité de transformer leur vie et leurs communautés, en leur donnant l'éducation de qualité qu'ils méritent », a déclaré Nicolai Wammen, responsable mondial du programme « L'éducation ne peut pas attendre » et ministre des Finances du Danemark.

« Nous pensons que l'expérience politique, la reconnaissance et le pouvoir de mobilisation de Nicolai Wammen feront de lui un responsable mondial solide pour soutenir le plan stratégique d'ECW qui vise à mobiliser 1,5 milliard de dollars américains au cours des deux prochaines années pour atteindre 20 millions d'enfants touchés par la crise. À l'échelle mondiale, plus de 224 millions d'enfants touchés par les conflits armés, les déplacements forcés, le changement climatique et d'autres crises prolongées ont un besoin urgent d'aide à l'éducation. En tant que responsable mondial, M. Wammen nous aidera à réunir plus de ressources pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment notre engagement à fournir une éducation pour tous d'ici 2030 », a déclaré M. Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de pilotage de haut niveau de l'ECW.

« Le nombre d'enfants touchés par la crise dans le monde est passé d'environ 75 millions lorsque l'ECW a commencé ses activités en 2017 à plus de 224 millions aujourd'hui. Grâce au plaidoyer acharné de leaders mondiaux tels que Nicolai Wammen, nous pouvons débloquer davantage de financement du secteur privé et fournir à ces filles et à ces garçons des lieux sûrs pour apprendre, grandir et s'épanouir. Il s'agit de notre investissement dans la croissance économique durable, la sécurité mondiale et les droits de l'homme universels », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive du programme « L'éducation ne peut pas attendre ».

En l'absence d'environnements d'apprentissage sûrs, les enfants sont exposés à de graves risques de recrutement forcé dans des groupes armés, de mauvais traitements, de violences sexistes, de mariages d'enfants et d'autres violations des droits de l'homme. Les Nations unies indiquent que sans soutien supplémentaire, 85 millions d'enfants ne seront pas scolarisés en 2030, et environ 300 millions d'entre eux manqueront de compétences de base en calcul et en lecture, soit plus que l'ensemble des populations d'Allemagne, de France, d'Italie et du Royaume-Uni.

Alors que le financement global de l'éducation a augmenté, les pays à revenu faible et intermédiaire sont confrontés à un déficit de financement annuel de 100 milliards de dollars américains nécessaires pour atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, selon les Nations unies . « L'éducation ne peut pas attendre » (ECW), en tant que fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies, a déjà permis à 9 millions de filles et de garçons de bénéficier d'une éducation globale de qualité.

18 avril 2024 à 23:37

