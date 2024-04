Denis Johnson rejoint Kindeva Drug Delivery comme COO pour diriger les opérations mondiales





Kindeva Drug Delivery (Kindeva), leader mondial des produits mixtes médicaments-dispositifs, a annoncé aujourd'hui que Denis Johnson a rejoint l'entreprise comme Chief Operating Officer (COO). Denis rejoint Kindeva pour diriger les opérations mondiales de tous les sites de fabrication, de recherche et de développement de pointe de Kindeva situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

En tant que COO, il se consacrera aux opérations mondiales, mais facilitera notamment l'expansion et l'ouverture du nouveau site de remplissage et de finition aseptique de produits injectables de Kindeva à Bridgeton, dans le Missouri, dont l'ouverture est prévue cette année, ainsi que l'accent mis par l'entreprise sur l'introduction de gaz propulseurs verts dans la fabrication commerciale plus respectueuse de l'environnement de produits mixtes pour des inhalateurs, Kindeva étant le seul CDMO capable de remplir des inhalateurs avec un gaz propulseur 152a à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP). Denis possède une grande expérience en matière de leadership et de fabrication dans le domaine des sciences du vivant qu'il met au service de cette fonction. Plus récemment, il a été responsable de la fabrication mondiale et des opérations techniques chez Biogen et a occupé plusieurs postes de direction chez Catalent, Boston Scientific, Teradyne et Johnson & Johnson. Il a commencé sa carrière dans l'armée américaine en gérant la logistique et les opérations.

« La grande expérience de Denis dans le domaine des CDMO et son expérience en matière d'excellence opérationnelle seront inestimables pour Kindeva, qui continue à se développer et à innover dans le domaine de la délivrance de médicaments », a déclaré Milton Boyer, CEO de Kindeva. « Ses solides compétences en leadership et sa profonde compréhension du marché aideront Kindeva à introduire la première ligne commerciale de propulseur vert 152a sur le marché : l'approvisionnement clinique est déjà disponible et d'ici 2025, nous prévoyons d'introduire certains des tout premiers produits utilisant ce propulseur alternatif sur le marché. En outre, Denis se concentrera sur l'optimisation des processus de fabrication, l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, la garantie de l'excellence au niveau de la qualité et de la conformité sur tous les sites, etc. »

« L'engagement de Kindeva en faveur de systèmes d'administration de médicaments plus durables et orientés patient, ainsi que sa croissance continue, en particulier au cours de l'année écoulée, sont tout à fait passionnants », a déclaré M. Denis. « Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de Kindeva afin de pouvoir poursuivre l'excellence opérationnelle et mettre en oeuvre des stratégies qui garantissent la livraison en temps voulu de médicaments qui changent la vie des patients dans le monde entier ».

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat qui se concentre sur les produits mixtes médicaments-dispositifs. Nous développons et fabriquons des produits dans une vaste gamme de formats d'administration de médicaments, notamment par voie pulmonaire et nasale, injectable et transdermique. Nos offres de services vont de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conteneurs et l'assemblage de produits pharmaceutiques et de dispositifs. Kindeva est au service d'une clientèle mondiale depuis ses sites de fabrication, de recherche et de développement de pointe situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

18 avril 2024 à 16:40

