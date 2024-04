Réduire la dépendance aux combustibles fossiles - Plus de 7,6 M$ aux Énergies Tarquti pour accélérer la transition énergétique au Nunavik





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, une contribution financière de 7 637 975 $ aux Énergies Tarquti (Tarquti) afin de poursuivre l'accompagnement des communautés du Nunavik dans leur transition énergétique.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, M. Denis Lamothe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Évaluées à plus de 24,1 millions de dollars sur une période de cinq ans, les initiatives de développement des capacités, d'engagement communautaire et d'études de projets s'inscrivent dans une approche globale des Inuit visant à diminuer d'au moins 50 %, et jusqu'à 100 % si possible, la consommation de carburants fossiles pour produire de l'électricité dans les communautés du Nunavik. Cet objectif traduit la volonté du gouvernement de réduire la dépendance aux combustibles fossiles des réseaux autonomes du Québec grâce à des projets d'énergie renouvelable.

Citations :

« Le projet de Tarquti rejoint nos efforts pour accélérer la transition énergétique et réduire l'utilisation d'énergies fossiles. C'est avec des initiatives comme celle-ci qu'on assurera une décarbonation cohérente partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce projet joue un rôle de catalyseur dans la transition vers des énergies propres et renouvelables. Je me réjouis de cette collaboration entre notre gouvernement et le Nunavik, qui est essentielle à la fois pour donner les moyens d'agir aux communautés ainsi que pour atteindre les objectifs climatiques du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les membres des Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques. Cette réalité, ils la vivent chaque jour. Ce projet permettra aux Inuit du Nunavik de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de prendre en main leur transition énergétique. Il s'agit d'exemples concrets où nous travaillons ensemble pour aider notre planète tout en générant des retombées socioéconomiques positives. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La concertation de la population ainsi que des leaders locaux et régionaux à chacune des étapes des projets d'énergie renouvelable permet d'assurer l'acceptabilité de ces derniers. L'initiative de Tarquti est importante pour la région du Nunavik. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Les activités de notre filiale Tarquti témoignent de notre volonté de mener notre transition énergétique au Nunavik. Ainsi, Tarquti, en partenariat avec les corporations foncières, nous permet de contrôler davantage le développement de notre territoire en respect de l'environnement. »

Pita Aatami, président de Makivvik

« Tarquti représente une grande source d'inspiration pour le Nunavik. Cette entreprise développe des projets d'énergie renouvelable selon les intérêts et les modalités qui conviennent aux différentes communautés et fait en sorte que l'ensemble de leurs retombées socioéconomiques profitent à nos membres. »

Kulu Tukalak, président du conseil d'administration d'Ilagiisaq

Faits saillants :

Une subvention gouvernementale de 8 millions de dollars a été accordée à Tarquti en 2022 pour soutenir l'élaboration de la planification énergétique des communautés hors réseau du Nunavik ainsi que la réalisation d'études environnementales, d'ingénierie et de faisabilité liées à des projets d'énergie renouvelable. La contribution supplémentaire du gouvernement du Québec permettra notamment de bonifier la portée en ajoutant trois communautés aux cinq prévues initialement et pour lesquelles Tarquti doit réaliser des études.

Tarquti est une coentreprise entre Makivvik et Ilagiisaq (Fédération des coopératives du Nouveau-Québec) dont la mission est de prendre en charge la transition vers des énergies propres et renouvelables pour chacune des communautés du Nunavik, dans l'intérêt de l'ensemble de la nation inuite.

Le gouvernement du Québec a adopté, en 2020, le Plan pour une économie verte (PEV) 2030. Celui-ci vise à contribuer à l'atteinte de la cible québécoise de réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, par rapport au niveau de 1990, et à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Dans le cadre de l'action 1.10.1.1 du Plan de mise en oeuvre 2023-2028 du PEV 2030, le gouvernement prévoit accompagner les communautés hors réseau dans la planification et la réalisation de projets d'énergie renouvelable. De plus, un montant de 25 millions de dollars sur cinq ans a été prévu lors du budget 2020-2021 pour encourager la transition énergétique des réseaux autonomes.

Les projets d'énergie renouvelable mis en oeuvre par Tarquti au Nunavik contribueront à augmenter la part des énergies renouvelables dans l'alimentation des réseaux autonomes d'Hydro-Québec.

