Fonds régions et ruralité - Plus de 4,5 M$ pour le développement régional au Bas-Saint-Laurent

KAMOURASKA, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent qu'une somme de 4 500 108 $ est accordée par le gouvernement du Québec pour appuyer la réalisation de 22 initiatives et de 2 ententes sectorielles de développement au Bas-Saint-Laurent.

Tout d'abord, une entente sectorielle de développement pour la concertation régionale au Bas-Saint-Laurent a été conclue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les MRC du Bas-Saint-Laurent et le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent. L'entente permettra à la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent d'actualiser son plan d'action et d'accompagner ses membres dans la révision de leurs processus de concertation, de prise de décision et d'adoption de positions régionales en matière de développement. Des projets porteurs pour le rayonnement et le développement de la région en lien avec les priorités seront identifiés et documentés. Enfin, des outils de référence et de communication seront produits, et des activités permettant les échanges seront organisées.

Par ailleurs, plusieurs partenaires se sont unis pour la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement pour l'accueil et l'attractivité du Bas-Saint-Laurent. L'entente vise à soutenir le CRD et les MRC dans leurs démarches d'attractivité, d'accueil, d'intégration et d'enracinement des personnes. Ainsi, les MRC pourront aller encore plus loin dans leurs initiatives respectives à déployer sur leur territoire, selon les priorités qu'elles auront déterminées - par exemple la main-d'oeuvre, la clientèle étudiante étrangère, ou les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. De plus, le comité régional en attractivité poursuivra son travail de coordination des actions en marketing afin de promouvoir la région et d'assurer la concertation des acteurs.

Finalement, une somme de 2 483 692 $ permettra la réalisation de 22 projets (voir l'annexe au communiqué). Ceux-ci ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement du Bas-Saint-Laurent. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Les aides financières octroyées par le MAMH proviennent du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Encore aujourd'hui, nous sommes témoins de la volonté des promoteurs et des partenaires bas-laurentiens d'améliorer la qualité de vie dans leur communauté et de dynamiser leur milieu. Grâce à ce volet du FRR, les élues et élus peuvent appuyer des ententes et des projets significatifs pour leur région, qui répondent aux réels besoins des citoyennes et citoyens, et dont les retombées rejailliront sans aucun doute sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les différents projets qui verront le jour grâce à ces deux ententes sectorielles et à cet appel de projets réalisé dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions auront des retombées plus que positives pour le Bas-Saint-Laurent. On doit se réjouir de la mise en place d'initiatives visant à améliorer le bien-être de la population et ses milieux de vie. Merci à tous les partenaires qui participent à l'atteinte de ces objectifs communs! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski

« La régionalisation de l'immigration est une des grandes priorités de notre ministère. Ce projet contribuera à favoriser l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des personnes immigrantes et de toutes les autres souhaitant élire domicile dans la région du Bas-Saint-Laurent, afin qu'elles participent pleinement à la prospérité de la région et de l'ensemble du Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation des efforts magistraux de concertation que nous avons entrepris ces dernières années. Les investissements massifs du gouvernement du Québec, additionnés à ceux de la région, commencent à donner des fruits et, surtout, des pistes de solution qui nous ressemblent et nous rassemblent. Il est important de continuer sur cette erre d'aller; nous sommes les plus compétents pour prendre les bonnes décisions en ce qui concerne notre avenir régional. Nos forces et nos différences doivent être mises de l'avant pour atteindre notre plein potentiel. Nous avons tout ce qu'il faut pour mettre nos avoirs et notre savoir au profit de nos aspirations les plus nobles. »

Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Le Pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent et ses établissements membres sont fiers de s'associer à l'entente visant à renforcer l'attractivité du Bas-Saint-Laurent. Nous croyons fermement que l'enseignement supérieur est un pilier essentiel du développement qui favorise l'intégration et l'enracinement de nouvelles personnes dans notre région. »

Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche de l'Université du Québec à Rimouski et porte-parole du Pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale au Bas-Saint-Laurent totalisant 579 883 $ : La participation financière du MAMH s'élèvera à 463 907 $. Chaque MRC investira 4 500 $ et la contribution du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent s'élèvera, quant à elle, à 79 976 $. Entente sectorielle de développement pour l'accueil et l'attractivité du Bas-Saint-Laurent totalisant 2 442 509 $ : Les partenaires sont le MAMH, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), le Pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent et le CRD. La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 500 000 $. Pour sa part, le MIFI accordera 52 509 $ à cette entente qui s'échelonnera jusqu'en 2026. Le montant octroyé par le MIFI s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités. Le Pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent octroiera une somme de 90 000 $ à l'entente. Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent accorderont chacune une somme de 100 000 $ à l'initiative, pour un total de 800 000 $.

Par ailleurs, les élues et élus ont profité de l'occasion pour annoncer que le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région du Bas-Saint-Laurent consacraient une somme de plus de 8,8 millions de dollars à la concrétisation de l'Entente sectorielle pour le développement social au Bas-Saint-Laurent.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 22 projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 99 000 $ Centre de transformation du foin régional - Accroître la transformation du foin en innovant avec de nouveaux équipements Par : Les Entreprises Pierre Chassé inc. Acquérir deux nouveaux séchoirs à foin afin d'améliorer la transformation du foin au Bas-Saint-Laurent et de devenir un joueur important dans le commerce du foin au Québec et à l'étranger. 2023-2025 82 961 $ Cocréation et validation d'un outil d'alerte d'une baisse de l'hygiène des mains (HdM) en milieux de soins Par : Nosotech inc. Développer un nouvel outil de suivi de l'observance de l'HdM en utilisant un système automatisé d'alertes pour prévenir rapidement les infections liées aux lacunes en HdM en temps réel et mieux cibler les occasions d'amélioration. Les données récoltées de la manière classique pourront être intégrées à l'outil afin de permettre son utilisation dans les hôpitaux non équipés de systèmes de surveillance automatisés. 2023-2025 75 000 $ Construction d'un bâtiment résidentiel de 16 logements - Deuxième phase d'un projet immobilier Par : 9499-5966 Québec inc. Réaliser la deuxième phase d'un projet de 32 appartements par la construction d'une unité de 16 logements. 2023-2025 75 000 $ Construction d'un bâtiment résidentiel de 16 logements - Première phase d'un projet immobilier Par : 9499-5966 Québec inc. Réaliser la première phase d'un projet de 32 appartements par la construction d'une unité de 16 logements. 2023-2025 55 320 $ Construction d'un belvédère le long d'une portion du Sentier national au Québec Par : Municipalité de la paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard Aménager un belvédère le long d'une portion du Sentier national afin de faire du parc et de la chute Neigette des attraits récréotouristiques importants à proximité de la ville de Rimouski. 2024-2025 50 000 $ Construction d'un immeuble de logements Par : 9108-5563 Québec inc. (Construction Causap) Construire un immeuble de deux appartements locatifs de quatre pièces et demie à Causapscal. 2023-2024 50 000 $ Construction de quatre maisons en rangée à Amqui, Les Maisons Hauteville Par : Projection immobilière inc. Construire quatre maisons en rangée unifamiliales à Amqui à des fins de location. 2022-2025 60 000 $ Conversion d'un bâtiment existant en triplex Par : Gestion Frédérick Beaulieu inc. Convertir un bâtiment existant en trois logements résidentiels, un de 4 pièces et demie et deux de 5 pièces et demie, dans la ville de Dégelis. 2023-2024 50 000 $ Démarrage de l'Érablière du Petit Castor Par : 9462-2487 Québec inc. Démarrer une érablière de 25 000 entailles dans la forêt publique et dont la première production est prévue au printemps 2024. 2023-2028 367 351 $ FabRégion Bas-Saint-Laurent : consolidation de l'action Par : Élyme conseils Structurer et animer quatre grands chantiers (se vêtir, se nourrir, se loger et se déplacer) afin de couvrir de manière efficace les cibles d'autonomie visées en lien avec les stratégies gouvernementales de lutte contre les changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci, d'augmentation de l'autonomie nationale, du renforcement des chaînes d'approvisionnement et du développement de l'innovation dans tous les secteurs d'activité. 2023-2027 416 650 $ Gestionnaire de projet et mandats professionnels pour la mise en place du parc industriel territorial technologique Par : MRC de Rivière-du-Loup Mettre en place un parc technologique pour l'établissement d'entreprises hautement technologiques qui favoriseront le rayonnement de la région. 2022-2026 75 000 $ Habitat Construction Par : Habitat Construction Matane (1986) inc. Construire un immeuble résidentiel de 24 appartements dans la ville de Matane, comprenant 6 unités de 3 pièces et demie, 15 unités de 4 pièces et demie, et 3 unités de 4 pièces et demie avec boudoir ou bureau. 2024-2025 50 000 $ Jumelé pour professionnelles et professionnels de retour en région Par : Projection immobilière inc. Construire un jumelé locatif à Amqui pour inciter les jeunes professionnelles et professionnels à s'établir en région. 2023-2025 80 000 $ La Maison sur le lac, résidence pour personnes âgées autonomes Par : Habitations économiques de Lac-des-Aigles inc. Construire à Lac-des-Aigles une résidence pour personnes âgées autonomes de 17 logements, dont 16 appartements de 3 pièces et demie et un appartement de 4 pièces et demie. 2023-2025 71 858 $ Menus travaux pour bien vieillir chez soi Par : La Couverte, coop de solidarité Acheter et aménager un véhicule de type fourgonnette pour mettre sur pied un service de rénovation abordable, adapté aux personnes de 65 ans et plus et à celles en perte d'autonomie. 2023-2027 35 000 $ Mise en lumière du parc des Chutes de Rivière-du-Loup Par : Ville de Rivière-du-Loup Illuminer le parc des Chutes, à Rivière-du-Loup, pour le 350e anniversaire de la ville. 2023-2024 171 112 $ Politique régionale d'habitation Par : MRC de Kamouraska Élaborer une politique régionale d'habitation basée sur les recommandations d'une étude technique sur le logement locatif récemment réalisée pour le territoire. La politique visera la mobilisation des acteurs du milieu et l'attraction de personnes et d'entreprises. Différents outils de sensibilisation et d'accompagnement seront aussi créés. 2023-2025 350 000 $ Préparation à l'investissement - Accélération de l'accès au marché des innovations en biotechnologies marines Par : Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) Réaliser une étude de faisabilité pour une unité de production précommerciale en biotechnologies marines du CRBM. Cette unité sera axée sur des procédés innovants de fermentation et de production de micro-organismes marins pour l'obtention, entre autres, de biocarburants, de biopesticides, de biofertilisants et d'ingrédients alimentaires et pour l'environnement. 2023-2026 44 440 $ Production du plan stratégique de développement 2023-2026 du parc côtier Kiskotuk Par : Société du parc côtier Kiskotuk Poursuivre la réflexion sur les axes de développement à privilégier et rédiger le plan stratégique de développement 2023-2026 du parc. 2022-2024 75 000 $ Projet de construction d'un immeuble résidentiel de six logements (phase 1) Par : STB Immobilier inc. Réaliser la première phase d'un projet d'habitation par la construction d'une unité de 6 logements de 5 pièces et demie à Matane. 2023-2025 75 000 $ Projet de construction d'un immeuble résidentiel de six logements (phase 2) Par : STB Immobilier inc. Réaliser la deuxième phase d'un projet d'habitation par la construction d'une unité de 6 logements de 5 pièces et demie à Matane. 2023-2025 75 000 $ Projet de construction d'un immeuble résidentiel de six logements Par : Pirouette et Cie inc. Construire 6 logements de 4 pièces et demie d'une superficie moyenne de 910 pieds carrés. 2023-2025 Total accordé : 2 483 692 $

2022-2028 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Avril 2024

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Agir pour l'attractivité de la région.

Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au coeur de la vitalité et de l'occupation des territoires.

Agir pour un environnement sain et une vie de qualité.

Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'oeuvre dynamiques et diversifiés.

Agir pour la vitalité des communautés rurales.

Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l'eau, la tourbe, l'environnement et les énergies vertes et renouvelables.

