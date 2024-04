Éco Entreprises Québec complète une année charnière - Tout se met en place pour l'entrée en vigueur de la modernisation de la collecte sélective





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'année 2023 en fut une d'accomplissements pour Éco Entreprises Québec (ÉEQ) qui a présenté à ses membres un bilan fort satisfaisant, tant au chapitre des actions complétées pour le système modernisé de collecte sélective que des relations établies avec ses parties prenantes.

C'est lors de l'assemblée générale annuelle tenue en mode virtuel ce matin que le président du conseil d'administration, Denis Brisebois, et la PDG, Maryse Vermette, ont présenté et mis en relief les faits saillants qui ont marqué le dernier exercice. Pour sa part, Daniel Denis, administrateur non-membre et président du comité de vérification et finances, a présenté l'état des résultats financiers. Le rapport annuel d'activités publié aujourd'hui fait la démonstration qu'au fil des mois, l'équipe de l'organisme de gestion désigné (OGD) qu'est ÉEQ a solidement jeté les bases du système modernisé de la collecte sélective.

Faits saillants

Près de 2 500 producteurs ont signé un contrat d'adhésion et sont ainsi devenus membres de ÉEQ.

214,7 M$ ont été payés par les membres de ÉEQ pour le Tarif 2023 dans le cadre du régime de compensation. Depuis la création de ÉEQ en 2005, un total de plus de 2,2 G$ a été versé en compensations aux municipalités pour le financement des services de collecte sélective.

création de ÉEQ en 2005, un total de plus de 2,2 G$ a été versé en compensations aux municipalités pour le financement des services de collecte sélective. À l'écoute des organismes municipaux, la PDG de ÉEQ et son équipe ont sillonné le territoire : plus de 150 élu-e-s ou gestionnaires municipaux ont été rencontrés dans 7 régions du Québec. Sans compter la participation des représentants de ÉEQ aux diverses instances des unions municipales - UMQ et FQM - auxquelles ont pris part plus de 1 000 personnes provenant du milieu municipal.

Dans l'esprit de la modernisation de la collecte sélective, les organismes municipaux se sont regroupés pour favoriser l'optimisation du système. Ainsi, en date du 10 avril 2024, pas moins de 115 ententes de partenariat ont été conclues - ou sont sur le point de l'être - avec autant d'organismes municipaux représentant 87 % de la population vivant dans 1 137 municipalités au Québec pour les services de première ligne.

ÉEQ a oeuvré à l'idéation et à la création de sa nouvelle marque citoyenne, Bac Impact , lancée en janvier 2024. Ce lancement a coïncidé avec une grande campagne de sensibilisation nationale sur la collecte sélective des matières recyclables pour amener les Québécois.es à faire le bon geste de tri au quotidien.

, lancée en janvier 2024. Ce lancement a coïncidé avec une grande campagne de sensibilisation nationale sur la collecte sélective des matières recyclables pour amener les Québécois.es à faire le bon geste de tri au quotidien. Deux (2) nouveaux administrateurs représentant les membres de ÉEQ ont été élus par acclamation au conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale annuelle : M. Dominique Bohec , Boulangerie et Pâtisserie Dumas, Aliments 2000 et Les Pâtes de l'Île M. Christopher Phare , 3M Canada .

Cinq (5) administrateurs ont été réélus au conseil d'administration, dont trois (3) représentent les membres de ÉEQ : M. Sylvain Mayrand , A. Lassonde inc. M. Thierry Lopez , Best Buy Canada ltée M me Audrey Rzasa , Nespresso M e Pierre Renaud , administrateur non-membre M. Daniel Denis , administrateur non-membre

Enfin, dans les dernières semaines, une transformation organisationnelle s'est opérée afin de compléter la préparation de ÉEQ pour encadrer, gérer et financer l'ensemble des services de collecte sélective sur le territoire québécois. L'exercice a été planifié en respect de la mission et des valeurs de l'organisation, avec l'appui du conseil d'administration et l'accompagnement d'experts.

Citations

« Nous sommes à compléter les travaux en vue de l'entrée en vigueur de la modernisation de la collecte sélective en janvier 2025 avec la conclusion des contrats de tri et de vente des matières. Le vaste chantier des ententes de partenariat pour les services de première ligne a exigé un travail colossal et c'est une petite révolution que nous vivons au Québec avec les regroupements des organismes municipaux signataires. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale.

« En 2023, l'équipe de Éco Entreprises Québec a été très présente sur le terrain et a atteint ses objectifs, tout en s'assurant d'une solide gouvernance pour les années à venir. La transition vers la REP collecte sélective nécessitera des efforts financiers additionnels pour nos membres mais nous sommes confiants que ces investissements donneront des résultats tangibles d'optimisation du système. »

-- Denis Brisebois, président du conseil d'administration.

À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme privé à but non lucratif, Éco Entreprises Québec représente, depuis 2005, les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés dans leur responsabilité de financer la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au coeur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

Pour en savoir plus.

SOURCE Eco Entreprises Quebec

18 avril 2024 à 11:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :