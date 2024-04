3e édition de la Semaine des bières de micro du Québec - Plus de 330 microbrasseries à célébrer partout au Québec





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) lance dès aujourd'hui la 3e édition de la Semaine des bières de micro du Québec qui se déroulera du 18 avril au 28 avril prochain. C'est un rendez-vous important pour l'industrie microbrassicole du Québec, car en plus d'illustrer l'expertise et le savoir-faire des microbrasseries québécoises, cet événement permet de mettre en lumière ces entrepreneurs et PME qui font rouler l'économie de nos régions.

Le plus grand événement du genre au Québec

La Semaine des bières de micro du Québec invite la population à célébrer l'industrie ainsi que la vitalité de la culture brassicole au Québec avec plus de 10 jours de festivités. Plus d'une centaine d'activités sont prévues à travers le Québec, permettant ainsi de découvrir ou de redécouvrir les artisans passionnés de chez nous. Proposant encore une fois cette année une programmation variée aux quatre coins du Québec dans plus de 60 microbrasseries participantes, l'événement saura plaire autant aux grands connaisseurs brassicoles, qu'aux simples curieux qui souhaitent en découvrir davantage sur la bière.

La programmation complète de la Semaine des bières de micro du Québec est disponible ici.

Une industrie qui poursuit sa croissance

Avec quelque 330 microbrasseries au Québec, il va sans dire que cet événement permettra également au grand public d'en connaître davantage sur les microbrasseries au Québec qui, malgré la conjoncture économique, continuent leur croissance.

Les microbrasseries au Québec en bref :

Depuis 2010, le nombre de microbrasseries est passé de 59 à 330. Aucune autre industrie manufacturière n'a ouvert autant de lieux de production dans des villes, villages et quartiers au cours des 10 dernières années.

Plus de la moitié des microbrasseries ont cinq ans d'existence ou moins.

Les microbrasseries québécoises sont reconnues pour leur vaste offre de produits. Chaque microbrasserie produit en moyenne 28 variétés de bière.

Les microbrasseries québécoises génèrent des retombées économiques annuelles considérables pour le Québec représentant 714 M$.

Les microbrasseurs soutiennent plus de 9 000 emplois directs et indirects dans toutes les régions de la province.

En termes d'occupation du territoire, les microbrasseries sont réparties dans plus de 164 villes à travers le Québec, dans chacune des 17 régions administratives. Plus de 33 % sont d'ailleurs implantées dans des villes de moins de 10?000 habitants.

« Les microbrasseries, ce sont d'abord et avant tout des entrepreneurs, passionnés et fiers de leurs produits, qui innovent et créent de la richesse au Québec. Nous sommes devenus, ces dernières décennies, une référence mondiale pour les amateurs de bières. Cette semaine, nous célébrons à la fois l'audace de ces artisans et la qualité exceptionnelle de leurs produits », souligne Marie-Ève Myrand, directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec.

À propos de l'Association des microbrasseries du Québec

L'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) a pour mission de regrouper, soutenir, représenter et promouvoir les microbrasseries du Québec. Elle compte plus de 250 membres brasseurs et artisans brasseurs. L'AMBQ est reconnue pour sa capacité à créer une véritable synergie entre les microbrasseries dans une perspective d'entraide ainsi qu'à mobiliser les différents acteurs afin d'améliorer l'environnement d'affaires des microbrasseries et assurer leur pérennité. Pour en savoir plus : https://ambq.ca/.

SOURCE Association des microbrasseries du Québec

18 avril 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :