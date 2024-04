La Coalition Interjeunes et ses membres se mobilisent pour l'éducation lors du 4e Forum citoyen International de l'éducation à Sousse, Tunisie





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La Coalition Interjeunes, aux côtés de deux de ses membres, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) et le Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec (RÉRAQ), se préparent à participer activement au 4e Forum citoyen International de l'éducation, qui se tiendra du 19 au 21 avril 2024 à Sousse, en Tunisie.

Cet événement d'envergure internationale rassemblera une multitude d'acteurs engagés dans le domaine de l'éducation, notamment des chercheurs, des experts, des décideurs institutionnels, des enseignants, des formateurs, des décideurs politiques et des représentants de la société civile. L'objectif est de favoriser la création d'un réseau international de coopération et de partenariat ainsi que de faciliter le partage d'expertises et l'échange de connaissances et d'expériences dans divers domaines comme la pédagogie, la formation, la gouvernance scolaire et universitaire, l'employabilité, la réussite des apprenants et la profession enseignante.

La directrice générale d'Interjeunes, Jennifer Robillard, animera une table ronde avec les représentants du ROCLD (Mélanie Marsolais), du RÉRAQ (Nathalie Bergeron) et de l'école de la rue Je Raccroche (Michel Lessard) sur le thème «?Les solutions des organismes d'action communautaire autonome québécois pour lutter contre le décrochage scolaire et social?». Cette discussion ainsi que d'autres présentations prévues mettront en lumière les initiatives novatrices du Québec, notamment les écoles de la rue et les collaborations entre établissements scolaires et organismes de lutte contre le décrochage.

Par sa participation, la Coalition et ses membres continuent de démontrer leur engagement en faveur de l'éducation et du bien-être des jeunes et soulignera le rôle crucial de l'action communautaire autonome jeunesse dans la lutte au décrochage scolaire autant à l'échelle locale qu'internationale.

À PROPOS DE LA COALITION INTERJEUNES

La Coalition Interjeunes rassemble les sept regroupements d'organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et représente plus de 430 organismes fréquentés par plus de 280?000 jeunes de partout au Québec. Ses membres sont l' AGFGSQ , le RACQ , le RÉRAQ , le RMJQ , le ROCAJQ , le ROCLD et le ROCQTR .

