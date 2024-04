Home Hardware Stores Limited célèbre 60 ans de service dans des communautés partout au Canada





ST. JACOBS, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Il y a 60 ans, à St. Jacobs, en Ontario, Walter J. Hachborn et Henry Sittler ont jeté les bases de ce qui deviendrait le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire au Canada détenu et exploité par des marchands. Depuis, Home s'est agrandie avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture.

Aujourd'hui, le solide réseau de marchands indépendants de Home continue d'offrir des expériences de rénovation domiciliaire supérieures aux clients grâce à des conseils utiles, des prix concurrentiels et des produits de qualité. Lors de chaque interaction, les marchands partout au Canada visent à améliorer le quotidien à la maison des habitants de leur communauté.

« Cette étape témoigne de plus de six décennies de dévouement et de travail acharné de nos marchands et des membres de notre équipe partout au pays, a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Tout en célébrant 60 ans d'une riche histoire, nous concentrons également nos efforts sur la croissance continue afin de nous assurer de continuer à offrir un service à la clientèle exceptionnel pour lequel nous sommes reconnus dans les communautés partout au Canada. »

Voici quelques-unes des façons dont Home Hardware Stores Limited célèbre cet anniversaire :

Campagne de marque nostalgique , mettant en vedette l'évolution de Home au cours des 60 dernières années.

, mettant en vedette l'évolution de Home au cours des 60 dernières années. Solde du 60 e anniversaire , en vigueur du 25 avril au 8 mai, qui propose 25 % de rabais sur la peinture d'intérieur et d'extérieur Designer de BeautiTone, 30 % sur les robinets Delta, et 60 % sur les articles de cuisine et de pâtisserie Mosaic.

, en vigueur du 25 avril au 8 mai, qui propose 25 % de rabais sur la peinture d'intérieur et d'extérieur Designer de BeautiTone, 30 % sur les robinets Delta, et 60 % sur les articles de cuisine et de pâtisserie Mosaic. Concours national , du 25 avril au 22 mai. Les clients peuvent participer pour courir la chance de gagner l'un des deux grands prix de 5 000 $ ou l'une des 50 cartes-cadeaux de 1 000 $.

, du 25 avril au 22 mai. Les clients peuvent participer pour courir la chance de gagner l'un des deux grands prix de 5 000 $ ou l'une des 50 cartes-cadeaux de 1 000 $. Promotion de 60 points Scène+ en prime , du 25 au 28 avril, où les clients peuvent accumuler 60 points en prime sur les achats de 50 $ ou plus.

du 25 au 28 avril, où les clients peuvent accumuler 60 points en prime sur les achats de 50 $ ou plus. Concours sur les médias sociaux, à compter du 26 avril, comme le jeu-questionnaire sur Home Hardware, et inviter les Canadiens à partager leurs meilleurs souvenirs de Home Hardware pour courir la chance de gagner un prix. Retrouvez davantage de détails sur le profil Instagram @homehardware.

Et bien plus encore!

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

