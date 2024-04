Plus de vols, plus de destinations! Cet été, explorez l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord avec Air Canada





Nouvelles destinations internationales : Singapour, Madrid , Stockholm , Osaka et Séoul, soit une capacité accrue de plus de 30 % pour l'Asie-Pacifique et jusqu'à 87 vols hebdomadaires

Augmentation de 25 % pour les principales destinations loisirs en Europe méridionale

120 destinations en Amérique du Nord, dont de nouveaux services sur Charleston , en Caroline du Sud, et Tulum , au Mexique

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Les clients d'Air Canada qui ont prévu de voyager cet été disposent d'un vaste éventail d'options attrayantes en Europe et en Asie, en plus d'un choix de 120 destinations en Amérique du Nord. Outre ses liaisons internationales nouvelles et améliorées à destination de Singapour, Madrid, Stockholm, Osaka et Séoul, le transporteur augmente sa capacité internationale pour l'été 2024 de 30 % en Asie-Pacifique et de 25 % pour les principales destinations loisirs d'Europe méridionale par rapport à l'été dernier.

« Nous continuons de constater une forte demande pour les destinations dans le sud de l'Europe, et nous avons augmenté la capacité offerte cet été pour des pays comme l'Italie, la Grèce et surtout l'Espagne, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. La Société s'emploie aussi à agrandir stratégiquement sa plaque tournante du Pacifique à Vancouver, et nous sommes ravis d'avoir inauguré la desserte de Singapour plus tôt ce mois-ci, en plus d'accroître celle de Hong Kong et du Japon. Étant donné la demande toujours élevée pour les visites de parents et d'amis et les voyages d'agrément, nos services accrus vers des destinations clés offrent aux clients plus d'options que jamais.

« Cet été, le réseau intérieur et transfrontalier d'Air Canada proposera 120 destinations en Amérique du Nord, avec l'ajout de Tulum, au Mexique, et de Charleston, en Caroline du Sud, et il sera renforcé par notre accord commercial conjoint avec United Airlines. La combinaison de nos horaires intérieurs, transfrontaliers et internationaux, en plus de nos partenariats interlignes et intermodaux, crée un réseau mondial inégalé parmi les transporteurs canadiens. Nous avons continué à développer nos plaques tournantes de Toronto, Montréal et Vancouver, qui offrent chacune des correspondances pratiques et faciles, ainsi que des prestations comme les salons Feuille d'érable et les suites Signature d'Air Canada à Toronto et à Vancouver pour nos clients de marque. »

Le programme transatlantique d'Air Canada offrira un nombre inégalé de vols sans escale entre le Canada et l'Europe. Au départ de Montréal et de Toronto, la Société lance une nouvelle liaison sans escale à destination de Stockholm et augmente la fréquence de son service à destination de Rome et d'Athènes. Au départ de Montréal, le transporteur va aussi mettre en place un service sur Madrid assuré toute l'année, offrir jusqu'à trois vols par jour pour Paris pendant la haute saison estivale et rétablir la desserte de Lyon. De Toronto, la fréquence du service sur Copenhague augmentera et les vols pour Édimbourg et Bruxelles débuteront plus tôt dans la saison.

À l'autre bout du pays, Air Canada continue de renforcer le rôle de sa plaque tournante de Vancouver comme porte d'accès pour le Pacifique. Le transporteur a récemment inauguré un service assuré toute l'année entre Vancouver et Singapour, et il augmentera sa capacité pour Hong Kong, Osaka et Séoul. Sur la côte Est, la Société est ravie de lancer une liaison saisonnière entre Toronto et Osaka et d'augmenter sa capacité à destination de Tokyo, et elle va commencer à offrir au départ de Montréal un service saisonnier à destination de Séoul, qui complétera sa capacité accrue pour Tokyo.

En Amérique du Nord, de nouveaux vols seront offerts pour Tulum au départ de Toronto et de Montréal, pour Charleston à partir de Toronto, et pour St. Louis, Austin et La Nouvelle-Orléans au départ de Montréal. Au Canada, les liaisons Ottawa-Calgary et Halifax-Vancouver reprendront, et il y aura une augmentation de la fréquence ou de la capacité, notamment entre Toronto et Saskatoon, Regina, Victoria, Sydney et Gander, ainsi qu'entre Montréal et Regina, Saskatoon, Victoria, Edmonton, Moncton, Fredericton et Deer Lake.

Améliorations apportées au service international d'été 2024

Air Canada augmente de 8 % la capacité de son réseau international pour l'été 2024 par rapport à l'été 2023.

Plaque tournante de Montréal Améliorations apportées au service et reprise de

liaisons saisonnières pendant la haute saison

estivale 2024 Montréal (YUL) - Madrid (MAD) Nouvelle liaison, 4 à 5 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Stockholm (ARN) Nouvelle liaison, 3 vols hebdomadaires (de la mi-juin à

la fin octobre) Montréal (YUL) - Séoul (ICN) Nouvelle liaison, 4 vols hebdomadaires (de la mi-juin à

la fin octobre) Montréal (YUL) - Lyon (LYS) Reprise le 30 mars, 3 à 4 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Athènes (ATH) Fréquence passant de 7 à 8-10 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Rome (FCO) Fréquence passant de 8 à 9 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Paris (CDG) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens (3 jours par

semaine) (du 24 juillet au 14 septembre) Montréal (YUL) - Amsterdam (AMS) Reprise le 30 mars, 7 vols hebdomadaires

Plaque tournante de Toronto Améliorations apportées au service et reprise de

liaisons saisonnières pendant la haute saison

estivale 2024 Toronto (YYZ) - Stockholm (ARN) Nouvelle liaison, 2 vols hebdomadaires (de la mi-juin à

la fin septembre) Toronto (YYZ) - Osaka (KIX) Nouvelle liaison, 3 vols hebdomadaires (de la mi-juin à

la fin octobre) Toronto (YYZ) - Copenhague (CPH) Fréquence passant de 5 à 7 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Athènes (ATH) Fréquence passant de 7 à 8-9 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Rome (FCO) Fréquence passant de 10 à 12 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Édimbourg (EDI) Reprise le 1er mai, 7 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Bruxelles (BRU) Reprise le 2 mai, 4 vols hebdomadaires

Plaque tournante de Vancouver Améliorations apportées au service et reprise de

liaisons saisonnières pendant la haute saison

estivale 2024 Vancouver (YVR) - Singapour (SIN) Nouvelle liaison, 4 vols hebdomadaires Vancouver (YVR) - Osaka (KIX) Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires Vancouver (YVR) - Hong Kong

(HKG) Fréquence passant de 7 à 11 vols hebdomadaires

Améliorations apportées au service en Amérique du Nord pour l'été 2024

Air Canada améliore son service en Amérique du Nord en augmentant de 4 % le nombre de places offertes quotidiennement en 2024, soit 518 vols pour 120 destinations.

Plaque tournante de Montréal Améliorations apportées au service et nouvelles

liaisons pendant la haute saison estivale 2024 Montréal (YUL) - Austin (AUS) Nouvelle liaison, 4 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - La Nouvelle-

Orléans (MSY) Nouvelle liaison, 3 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - St. Louis (STL) Nouvelle liaison, service quotidien Montréal (YUL) - Tulum (TQO) Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire Montréal (YUL) - Regina (YQR) Nouvelle liaison, service quotidien Montréal (YUL) - Saskatoon (YXE) Nouvelle liaison, service quotidien Montréal (YUL) - Victoria (YYJ) Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Edmonton (YEG) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Montréal (YUL) - Las Vegas (LAS) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Montréal (YUL) - Minneapolis (MSP) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Montréal (YUL) - Phoenix (PHX) Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires

Plaque tournante de Toronto Améliorations apportées au service et

nouvelles liaisons pendant la haute saison

estivale 2024 Toronto (YYZ) - Charleston (CHS) Nouvelle liaison, service quotidien Toronto (YYZ) - Tulum (TQO) Nouvelle liaison, 2 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Yellowknife (YZF) Nouvelle liaison, 2 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Saskatoon (YXE) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Regina (YQR) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Victoria (YYJ) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Nashville (BNA) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Sacramento (SMF) Fréquence passant de 4 à 5 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Salt Lake City (SLC) Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Phoenix (PHX) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Cancún (CUN) Reprise, 2 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Nassau (NAS) Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires

Plaque tournante de Vancouver Améliorations apportées au service et reprise

de liaisons saisonnières pendant la haute

saison estivale 2024 Vancouver (YVR) - Sacramento (SMF) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Austin (AUS) Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires Vancouver (YVR) - San Diego (SAN) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Halifax (YHZ) Reprise, 2 vols quotidiens

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

18 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :