/R E P R I S E -- Invitation - Le Musée de la civilisation accueille la Chaise des générations/





QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le 19 avril prochain, le Musée de la civilisation deviendra la première société d'État québécoise et le premier musée à accueillir la Chaise des générations, une initiative inspirée par la Ville de Québec, visant à s'assurer qu'une voix symbolique soit accordée aux générations futures dans les instances où se prennent les décisions.

À cette occasion et en présence de Mères au front et d'Elsa Moreau, créatrice de la chaise qu'accueille le Musée, l'institution prêtera serment, prenant ainsi l'engagement que toutes les décisions soient mesurées en fonction de leurs impacts sur l'environnement afin de protéger l'avenir des enfants et des générations futures.

Le vendredi 19 avril à 11 h

au Musée de la civilisation dans l'espace Voie libre

Les enfants sont évidemment les bienvenu.es, certain.es étant en journée pédagogique cette journée?!

Les réprésentant.es du Musée de la civilisation et de Mères au front seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Musée de la civilisation

18 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :