LE RESTAURANT PARISIEN PLÉNITUDE DÉSIGNÉ LAURÉAT DU ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 PAR THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS





Annoncée pour la première fois avant la cérémonie de remise des prix, cette distinction célèbre l'art de l'hospitalité.

LONDON, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le restaurant parisien Plénitude est récompensé du Art of Hospitality Award 2024 par The World's 50 Best Restaurants, avant la cérémonie officielle qui se déroulera à Las Vegas en juin.

Le chef Arnaud Donckele et le directeur Alexandre Larvoir ont créé avec Plénitude, installé au premier étage de Cheval Blanc Paris, une ode à la tradition de la haute gastronomie française. Pendant deux ans, ils ont choisi la vaisselle, les artisans, les céramistes et les tissus qui contribuent à créer l'ambiance intime du restaurant. Avec seulement 30 couverts, chaque détail offre une expérience particulière, sublimée par l'élégance à la française qui caractérise le restaurant.

Le chef normand Arnaud Donckele, qui dirige également le restaurant gastronomique de Cheval Blanc Saint-Tropez, La Vague d'Or, a conçu ses créations comme un maître parfumeur pour créer ses sauces, considérées comme l'essence-même de la cuisine française. Entre ses mains, chacune est traitée comme un parfum ou une peinture liquide, créée de manière à ce que la sauce soit l'élément principal, avec viandes et poissons pour l'accompagner. Sous la direction d'Alexandre Larvoir, l'impeccable équipe de salle connaît parfaitement les créations d'Arnaud Donckele et transmet leur essence aux hôtes qui franchissent la porte de Cheval Blanc Paris, classé No.34 au palmarès The World's 50 Best Hotels 2023.

William Drew, directeur du contenu de The World's 50 Best Restaurants, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer Plénitude comme lauréat du Art of Hospitality Award cette année. Malgré sa relative jeunesse, ce restaurant parisien a fait des vagues sur la scène gastronomique mondiale grâce à son approche irréprochable et inventive, célébrant l'art du service et montrant au monde entier que l'hospitalité française est toujours au sommet de son art. »

« S'offrir le plaisir de donner du plaisir. » dit Arnaud Donckele. Alexandre Larvoir complète « Chez Plénitude, le service est comme une belle rencontre à chaque table. Accueillir nos hôtes comme à la maison, les découvrir et les comprendre, les captiver et les émouvoir grâce aux merveilleuses sauces d'Arnaud, les faire rire aussi, avant de les quitter avec l'envie sincère de les revoir bientôt. »

18 avril 2024 à 08:00

