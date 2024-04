27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - L'action admirable d'une personne bénévole de la région de l'Abitibi-Témiscamingue mise en lumière par le gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Grâce à l'apport remarquable d'une personne bénévole de la région, l'Abitibi-Témiscamingue a brillé, à l'occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, se déroulant du 14 au 20 avril 2024.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, ainsi que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, ont honoré Lucille Bolduc de Rouyn-Noranda en lui remettant un prix dans la catégorie Bénévole.

Pour obtenir plus d'information sur les personnes et les organismes lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2024, rendez-vous à Québec.ca/prix-bénévolat.

À propos des prix Hommage bénévolat-Québec

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec.

Cette année, plus de 220 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à près de 1 100 bénévoles et organismes.

Citations

« Je tiens à féliciter de tout coeur les personnes et les organismes qui se sont distingués lors de cette 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Votre engagement est essentiel au bien-être collectif de notre nation. L'action bénévole et l'action communautaire favorisent le rayonnement d'un Québec uni et toujours plus solidaire. Je tiens également à saluer le précieux travail de tous les bénévoles du Québec. Merci d'offrir généreusement votre temps pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Mme Lucille Bolduc est présidente du conseil d'administration de l'organisme Les Amis de l'Envol depuis 1998. Son engagement envers les membres de la famille et les proches des personnes en fin de vie a été récompensé lors de la soirée de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, pendant laquelle elle a reçu l'une des plus importantes distinctions décernées par notre gouvernement. Félicitations, Mme Bolduc, vous êtes une source de fierté pour nous tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Il s'agit d'une distinction amplement méritée. Mme Lucille Bolduc est bénévole au sein d'organisations qui viennent en aide aux personnes en fin de vie depuis 33 ans. C'est grâce à l'implication constante de bénévoles comme Mme Bolduc que la Maison de l'Envol et les citoyens peuvent bénéficier d'aide dans des moments difficiles. Madame Bolduc est une source d'inspiration et nous avons la chance de compter sur le dévouement de personnes comme elle à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Faits saillants

Les prix Hommage bénévolat-Québec comportent les catégories suivantes : Jeune bénévole ? prix Claude-Masson, qui célèbre l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans, incluant un prix distinctif en communication qui souligne l'apport d'une ou d'un jeune bénévole dans ce domaine; Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques pour encadrer et soutenir les bénévoles.



Au Québec, l'action bénévole représente annuellement l'équivalent d'un investissement de près de 6 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

18 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :