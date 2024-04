27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - L'action admirable de personnes bénévoles et d'un organisme de la région de l'Estrie mise en lumière par le gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Grâce à l'apport remarquable de trois personnes bénévoles et d'un organisme de la région, l'Estrie a brillé hier à l'occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, se déroulant du 14 au 20 avril 2024.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Geneviève Hébert, le député de Mégantic, François Jacques, le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances, Gilles Bélanger, ainsi que le député de Richmond, André Bachand, ont honoré les personnes et l'organisme suivants en leur remettant un prix :

Michel Couillard , de Val-des-Sources, dans la catégorie Bénévole;

, de Val-des-Sources, dans la catégorie Bénévole; Jean Girard , de Lac-Mégantic, dans la catégorie Bénévole;

, de Lac-Mégantic, dans la catégorie Bénévole; Hicham Nor Barouti , de Sherbrooke , dans la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson;

, de , dans la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson; Et le Hameau des Cultures, de Magog , dans la catégorie Organisme.

Pour obtenir plus d'information sur les personnes et les organismes lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2024, rendez-vous à Québec.ca/prix-bénévolat.

À propos des prix Hommage bénévolat-Québec

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec.

Cette année, plus de 220 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à près de 1 100 bénévoles et organismes.

Citations

« Je tiens à féliciter de tout coeur les personnes et les organismes qui se sont distingués lors de cette 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Votre engagement est essentiel au bien-être collectif de notre nation. L'action bénévole et l'action communautaire favorisent le rayonnement d'un Québec uni et toujours plus solidaire. Je tiens également à saluer le précieux travail de tous les bénévoles du Québec. Merci d'offrir généreusement votre temps pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

«?Je suis fier de mettre en lumière Hicham, M. Girard, M. Couillard et le Hameau des Cultures, qui ont été honorés mardi soir à l'occasion de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec. Leur contribution à l'Estrie a considérablement enrichi la vie des citoyens et citoyennes de la région. Cette distinction montre les effets positifs qu'ils ont eus sur la communauté. Bravo!?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?La remise des prix Hommage bénévolat-Québec est une magnifique occasion de célébrer l'implication bénévole locale. Hicham est un jeune bénévole dévoué. Son leadership précoce a été révélé par sa contribution phénoménale à l'organisation de la Fête nationale 2023 dans le district de Brompton. Il est la preuve vivante que l'engagement citoyen n'a pas d'âge. Félicitations Hicham!?»

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

«?Toutes mes félicitations à notre concitoyen Jean Girard, de Lac-Mégantic, pour cet honneur tellement mérité! Ce Méganticois est au service des jeunes, du sport et de la protection civile depuis 60 ans. Son engagement, son style de leadership et sa passion ont marqué le hockey junior et le senior, le Club Lions, le Club des pompiers et l'Opération Nez rouge. Pour Jean Girard, le bénévolat est un mode de vie, une histoire de famille et un travail d'équipe. En mon nom et au nom de toute la communauté, je le remercie!?»

François Jacques, député de Mégantic

«?Le Hameau des Cultures a reçu, mardi soir, tous les hommages qu'il mérite. Le soutien apporté aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est essentiel à leur qualité de vie et à celle des proches aidants qui les accompagnent. Les dirigeants du Hameau des Cultures s'assurent d'optimiser le bien-être des bénévoles en les valorisant et en leur donnant tous les outils nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Tous ensemble, ils exercent une influence positive sur notre communauté. C'est avec joie que je leur dis bravo!?»

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

«?C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que nous rendons hommage à Michel Couillard, un véritable semeur d'espoir et de compassion dans sa communauté. Depuis plusieurs décennies, M. Couillard contribue bénévolement à un large éventail de domaines, allant du mouvement scout aux soins palliatifs, en passant par l'éducation. Animé par un profond humanisme, il s'implique sans compter ses heures auprès des personnes gravement malades et de leurs proches aidants. Son dévouement et son esprit d'entraide sont tout simplement inspirants pour sa communauté.?»

André Bachand, député de Richmond

Faits saillants

Les prix Hommage bénévolat-Québec comportent les catégories suivantes : Jeune bénévole ? prix Claude-Masson, qui célèbre l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans, incluant un prix distinctif en communication qui souligne l'apport d'une ou d'un jeune bénévole dans ce domaine; Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques pour encadrer et soutenir les bénévoles.

Au Québec, l'action bénévole représente annuellement l'équivalent d'un investissement de près de 6 milliards de dollars.

18 avril 2024

