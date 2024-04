Plus de 300 idées citoyennes pour la 2e édition du Budget participatif de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est ravi de partager les résultats de la première étape de son Budget participatif. Lancés le 12 mars dernier, les gens étaient invités à déposer leurs idées dans une des neuf boîtes de dépôt ou bien en ligne.

La première étape du Budget participatif - « Dépose ton idée » qui s'est terminé le 14 avril a permis de récolter 385 idées citoyennes. De ce nombre :

205 des idées ont été formulées sur les cartons réponses papier

180 ont été complétées par un questionnaire en ligne

Cette année, un « kit d'animation » était disponible pour les regroupements de citoyennes et citoyens, les organismes et même les classes d'écoles qui souhaitaient travailler leurs idées en groupe. Le « kit d'animation » a été téléchargé 100 fois.

« Après une première édition réussie, nous sommes fiers de renouveler l'expérience avec un deuxième budget participatif de 500 000$ sous le thème du bien être dans nos quartiers. Notre administration a à coeur d'offrir des milieux de vie où il fait bon vivre à toute la population. C'est dans cet esprit que nous avons choisi une thématique qui permettra à toutes et tous de rêver à un arrondissement plus sain, plus équitable et plus inclusif » Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Les participantes et participants ont déposé une idée qui répond au thème axé sur le bien-être dans votre quartier tout en explorant les cinq sous-thèmes suivants :

Accès à des aliments sains et suffisants

Sentiment de sécurité rehaussé

Installation ludique sportive et culturelle

Environnement et verdissement

Bien-être des espaces communs

Quatre étapes de consultation citoyenne

Les activités consultatives sont séparées en quatre étapes distinctes de mars à novembre 2024. La prochaine activité consultative sera en personne le samedi 27 avril, en matinée à la bibliothèque Benny et en après-midi à la bibliothèque de Côte-des-Neiges. Le format kiosque d'idées donnera la chance de voir les idées déposées, de les travailler, de les fusionner et même de les bonifier.

À l'image du slogan de cette année « Ton idée on peut la réaliser », l'Arrondissement souhaite démontrer que chaque idée, aussi petite soit-elle, peut se matérialiser pour améliorer la vie dans son quartier.

Nous espérons un autre succès pour cette deuxième édition pour que le Budget participatif gagne en participants et en idées et ainsi continue à encourager la participation citoyenne dans les projets de l'Arrondissement.

Répondre aux besoins de la population

Après le succès de l'édition 2023, l'Arrondissement renouvelle son Budget participatif. C'est une nouvelle chance de poursuivre l'objectif de transformer les idées des citoyennes et citoyens en projets, donnant ainsi à la population la possibilité de façonner l'avenir de leur quartier.

Le montant alloué à cette deuxième édition reste de 500 000 $ et provient des surplus de l'Arrondissement. La somme et les projets sélectionnés seront répartis proportionnellement en fonction de la population entre les deux secteurs, soit : 300 000 $ pour Côte-des-Neiges et 200 000 $ pour Notre-Dame-de-Grâce. Les projets gagnants seront choisis par la population et les commerçants de l'arrondissement. Le nombre de projets lauréats dépendra des sommes attribuées à chacun des projets.

Les cinq projets choisis par la population en 2023 sont présentement dans les mains de nos équipes à l'interne. Leur avancement se déroule bien et certains des projets pourraient être mis en place avant la fin 2024.

Informations

2e édition du budget participatif de CDN-NDG

De mars à novembre 2024

500 000 $ de budget

4 étapes d'activités consultatives citoyennes :

Dépose ton idée | Du 12 mars jusqu'au 14 avril : la population est invitée à soumettre leur idée de diverses façons, soit, en ligne, dans un de nos points de dépôt, en créant son propre atelier de budget participatif ou en visitant nos kiosques en avril. Collabore aux idées | Mai : ateliers de transformation des idées en projets par des échanges avec les différentes équipes de l'Arrondissement. Qu'en penses-tu ? | Juillet : une fois les idées devenues projets et analysées quant à leur faisabilité, la population est invitée à commenter ou bonifier les projets toujours en lice. Vote ! | Septembre : vote final pour choisir les projets qui se réaliseront dans le quartier.

Page projet pour s'informer et participer : realisonsmtl.ca/bpcdnndg2024

18 avril 2024

