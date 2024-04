L'Arabie Saoudite met en avant ses initiatives d'investissement touristique à l'International Hospitality Investment Forum





Le ministère saoudien du Tourisme occupe actuellement une place de premier plan à l'International Hospitality Investment Forum (IHIF), permettant aux investisseurs mondiaux de se lancer dans le secteur touristique florissant du Royaume. Avec l'accent mis sur le programme de facilitation de l'investissement touristique (TIEP), récemment annoncé, l'Arabie saoudite s'efforce d'atteindre son objectif de Vision 2030 : devenir une destination touristique mondiale pionnière pour les investisseurs et les touristes à la fois.

Cette présentation stratégique intervient à un moment opportun où le secteur du tourisme en Arabie saoudite célèbre un exploit incroyable de 100 millions de visiteurs en 2023, sept ans plus tôt que prévu. Elle reflète également une avancée significative vers une économie diversifiée et souligne la contribution croissante du secteur au PIB national. Le programme vedette Hospitality Investment Enablers (HIE), l'une des initiatives du TIEP, vise à tirer parti de cet élan. Il prévoit une injection dans le secteur de l'hôtellerie pouvant atteindre 42 milliards de riyals saoudiens dans des destinations clés, ce qui devrait à lui seul créer 120 000 nouveaux emplois d'ici 2030.

Le public de l'IHIF a un aperçu détaillé des plans de l'Arabie saoudite visant à augmenter considérablement sa capacité d'hébergement. Le royaume vise à porter le nombre de chambres d'hôtel à plus de 500 000 et souhaite accueillir 150 millions de visiteurs par an d'ici 2030. L'International Hospitality Investment Forum est au coeur de ces ambitions, conçu pour dynamiser le secteur de l'hôtellerie en introduisant une nouvelle vague d'offres dans des points chauds touristiques ciblés, ce qui permet d'enrichir de manière significative l'offre touristique diversifiée du Royaume.

L'initiative s'appuie sur un ensemble de mesures stratégiques facilitatrices, telles que l'accès à des terrains publics à des conditions avantageuses, des processus de développement de projets rationalisés et des ajustements réglementaires visant à réduire les obstacles à l'entrée sur le marché et les coûts d'exploitation. Cette approche globale est censée catalyser une transformation socio-économique significative au sein du Royaume, les investissements du secteur privé devant atteindre 42,3 milliards de riyals saoudiens et une augmentation annuelle du PIB prévue de 16,4 milliards de riyals saoudiens d'ici 2030.

La participation active de l'Arabie saoudite à l'IHIF vise à présenter le Royaume comme une destination d'investissement attrayante pour les investisseurs internationaux, en mettant l'accent sur les opportunités lucratives offertes par les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Cet évènement international constitue une plateforme idéale pour le ministère du Tourisme, lui permettant de nouer des partenariats durables et de renforcer l'engagement du Royaume à élever les standards de son industrie touristique, à favoriser une croissance durable et à offrir un soutien solide aux investisseurs.

En s'engageant ainsi, le ministère saoudien du Tourisme ne se contente pas de présenter des opportunités d'investissement ; il incite le monde entier à participer à l'ambitieux parcours de l'Arabie saoudite vers la redéfinition des normes mondiales du tourisme. Les investisseurs sont encouragés à saisir cette chance unique de collaborer avec l'Arabie saoudite qui ouvre la voie à une nouvelle ère d'excellence touristique alignée sur les objectifs transformateurs de la Vision 2030.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source : AETOSWire

18 avril 2024 à 05:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :