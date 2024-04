AM Resources complète ses travaux de compilation avec la découverte de 94 nouvelles pegmatites pour un total de 281 pegmatites sur son portefeuille de propriétés de 1 500 km² en Autriche





Le portefeuille de propriétés d'une superficie de 1 500 km 2 récemment annoncé permet à AM Resources de contrôler une grande partie de la ceinture de pegmatites autrichienne.



récemment annoncé permet à AM Resources de contrôler une grande partie de la ceinture de pegmatites autrichienne. La compilation des données gouvernementales a permis de découvrir 94 pegmatites supplémentaires réparties en deux groupes, dont la taille varie de 40 à 2 100 mètres.



Plusieurs pegmatites sont stratégiquement situées dans des micaschistes, révélant des conditions favorables pour la présence de minéraux contenant du lithium.



Les dernières découvertes continuent de renforcer la position d'AM Resources dans la ceinture de pegmatites autrichienne, située à proximité des fabricants européens de batteries.

MONTRÉAL, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (« AM Resources » ou la « Société ») (TSXV: AMR) (Francfort: 76A), une société minière junior dynamique spécialisée dans l'exploration et le développement de gisements de lithium à pegmatites à fort potentiel, est heureuse d'annoncer qu'elle a complété la compilation des données gouvernementales sur son nouveau portefeuille de propriétés de 1 500 km2 (voir le communiqué de presse du 21 mars 2024) avec la découverte de 94 nouvelles pegmatites. AM Resources a maintenant identifié un total de 281 pegmatites, consolidant ainsi sa position stratégique dans l'un des secteurs de lithium les plus prometteurs d'Autriche.

Portefeuille de propriétés de 1 500 km2 d'AM Resources

Premier groupe

La Société a identifié un corridor de pegmatites comprenant 88 pegmatites dont la longueur varie de 40 mètres à 1 200 mètres. Un total de 38 pegmatites sont situées dans des micaschistes, soit un contexte géologique favorable à la présence de minéraux porteurs de lithium. Les autres pegmatites sont situées dans des gneiss pegmatoïdes lenticulaires, soit un contexte géologique moins favorable à la présence de minéraux porteurs de lithium.

Deuxième groupe

Six pegmatites supplémentaires, dont une atteignant plus de 2 100 mètres de longueur, ont été découvertes. Ces pegmatites sont situées dans des micaschistes, soit un environnement géologique favorable à la présence de minéraux porteurs de lithium.

David Grondin, chef de la direction d'AM Resources, a déclaré : « Grâce à notre travail de compilation, notre équipe technique a identifié 281 pegmatites, dont la plus longue dépasse 2 km de longueur. Lorsque nous avons commencé nos démarches en Autriche il y a plus d'un an, nous étions conscients du potentiel de la ceinture de pegmatites autrichienne. Cependant, ces découvertes dépassent nos attentes. Cette évaluation préliminaire de notre nouveau portefeuille de propriétés est extrêmement intéressante et nous avons hâte de commencer la campagne d'exploration et d'échantillonnage qui aura lieu cet été et qui ciblera chacune de ces pegmatites. »

Emplacement de choix stratégique

Comme annoncé précédemment, l'équipe d'AM Resources a activement rassemblé un important portefeuille de propriétés prometteuses, avec quatre éléments clés au coeur de sa stratégie : une géologie prouvée, la proximité de marchés clés, une expertise historique et un code minier clair et éprouvé. Les propriétés autrichiennes d'AM Resources sont situées à moins de 620 km de 14 usines de batteries planifiées, avec un accès direct à un vaste réseau ferroviaire.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et vérifiées par Jean Lafleur, P. Geo. de PJLEXPL Inc., géologue inscrit à l'Ordre des Géologues du Québec (OGQ #833) et une personne qualifiée (PQ) telle que définie par le Règlement 43-101. M. Lafleur est indépendant de la Société et a examiné et approuvé la divulgation des informations géologiques d'AM Resources.

À propos de AM Resources

AM Resources Corporation (TSXV: AMR) est une société minière junior dynamique spécialisée dans l'exploration et le développement de gisements de pegmatite à haut potentiel. Avec un portefeuille stratégique d'actifs et un engagement à développer les ressources de manière responsable, la Société se consacre à la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes tout en adhérant aux normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de développement durable.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de AM Resources soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifier », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », ou des variantes de ces mots et expressions, ou par l'indication que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, réalisés ou atteints. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Étant donné que les énoncés prospectifs et les informations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiés après cette date. AM Resources n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou verbaux, qui peuvent être faits de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Pour plus d'informations :

David Grondin

AM Resources Corporation

Président et chef de la direction

1-514-583-3490

www.am-resources.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b4ccea5-6e09-4958-93c9-a212e1374d3e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98674b84-945d-4933-b68d-17f980d5981e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c184b62b-9e22-4204-89f6-787eabe82a03/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0dd31302-57b4-4d10-ad72-68feb1e6277a/fr

18 avril 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :