Yakima Chief Hops dévoile DynaBoosttm, un extrait de tourbillon fluide pour élever l'arôme de bière

YAKIMA, Washington, le 18 avril 2024 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon appartenant à des producteurs, est fier de présenter DynaBoosttm! Anciennement connu sous le nom de YCH 702, DynaBoosttm se distingue comme un extrait de houblon exceptionnellement coulant spécifique à une variété. Conçu pour une utilisation en tourbillon, DynaBoosttm a été créé à l'aide d'un processus exclusif, capturant les attributs de l'arôme de houblon de type véritable et les livrant à votre bière dans une bouteille facile à verser.

« Il est gratifiant de présenter un produit qui résume nos recherches en une solution pratique et novatrice pour les brasseurs, a déclaré Tessa Schilaty, gestionnaire du marketing technique à YCH. « DynaBoosttm améliore non seulement le palais sensoriel grâce à sa forte concentration de composés de houblon soluble dans la bière, mais relève également les défis logistiques et économiques auxquels les brasseries modernes font face.

La principale force de DynaBoosttm, c'est sa très grande capacité de coulée, s'écoulant sans effort à la température ambiante sans avoir besoin d'un bain d'eau chaude. Utilisé comme remplacement sans tracas des granules de T-90 dans le tourbillon, ce produit hautement soluble peut augmenter le rendement côté chaud jusqu'à 5 %. Seulement 1 kg de DynaBoosttm peut remplacer 10 kg de granulés de T-90, ce qui permet de réduire les coûts de transport et d'espace dans votre glacière.

« Nous avons exploré un nom qui refléterait le dynamisme de ce produit, a déclaré Pascal Fritz, directeur du marketing à YCH. À la lumière des essais internes et des commentaires de nos partenaires brasseurs, nous avons réalisé que cet extrait était exceptionnel. En plus de sa capacité à verser, il peut rehausser le profil de houblon de la bière d'une façon que les autres produits ne peuvent pas."

DynaBoosttm est actuellement disponible dans Simcoe®, Citra®, Mosaic®, Sabro® et Centennial, et d'autres seront bientôt disponibles! Cet extrait remarquable est prêt à être expédié en bouteilles de PEHD recyclables graduées de 1 kg et de 10 kg.

M. Schilaty ajoute : « Ce produit témoigne de notre engagement envers la qualité et l'efficacité, offrant aux brasseurs un outil qui rehausse l'art et la science du brassage. DynaBoosttm change la donne pour les brasseries, grandes et petites."

Propulsez vos aventures brassicoles vers des sommets époustouflants grâce à DynaBoosttm! Pour en savoir plus sur Dynaboosttm et ses applications , cliquez ici.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon appartenant entièrement à des producteurs qui a pour mission de mettre en relation des brasseurs avec des fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des chefs de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs, fournissant des recherches et des produits de pointe. Nous sommes des défenseurs du développement durable et de causes sociales significatives, travaillant à soutenir les collectivités qui nous entourent. https://www.yakimachief.com/

18 avril 2024 à 00:29

