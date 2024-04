Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Mme Karine Mercier est nommée membre du conseil d'administration et directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Mme Mercier était membre du conseil d'administration et directrice générale par intérim de cet institut.

La Financière agricole du Québec

M. François Rousseau est nommé, à compter du 22 avril 2024, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Rousseau est directeur principal de la transformation numérique à l'Agence du revenu du Québec.

Tribunal administratif du logement

Mmes Chantal Boucher, Suzanne Guévremont et Chantale Trahan ainsi que MM. Michel Huot et Stéphane Sénécal sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Société québécoise d'information juridique

Mmes Marie-Josée Amyot et Sylvie Bourdon ainsi que M. Stéphane Vidal sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

17 avril 2024

