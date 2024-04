Non, le financement de la recherche libre n'est pas une priorité du gouvernement : une analyse de la FQPPU révèle que la proportion de financement sans modalités des FRQ a diminué de manière importante





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Une analyse des données provenant des états financiers des Fonds de recherche du Québec (FRQ) par la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) dévoile une situation inquiétante, présentée de manière trompeuse par les promoteurs du projet de loi n° 44 (PL44) : s'il est vrai que le budget total des FRQ s'est accru depuis sa prise en charge par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), ce sont les subventions avec modalités, qui soutiennent la recherche ciblée, qui ont augmenté, alors que la part relative du financement sans modalités, permettant la recherche libre, a diminué de façon importante. Contre les propos du ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, et ceux du scientifique en chef, Rémi Quirion, qui ont suggéré que la recherche libre ne s'était jamais mieux portée que sous l'Économie, l'étude des chiffres montre plutôt que le financement sans modalités des FRQ a stagné, voire diminué en dollars constants, et ce, depuis que les Fonds se trouvent sous la gouverne du MEIE.

Ainsi, si en chiffres absolus les sommes dont disposent les FRQ ont bel et bien augmenté depuis 2015, la proportion de ces fonds qui sont sans modalités et qui permettent la recherche libre ou non ciblée (dans le graphique : « subventions publiques sans modalités ») a quant à elle radicalement diminué. Sur l'année 2015-2016, ces fonds constituaient 83 % de l'enveloppe des FRQ, alors qu'en 2022-2023, ils n'en représentaient plus que 54 %, laissant une part toujours grandissante au financement dont l'administration est conditionnée par les besoins et les intérêts du gouvernement (dans le graphique : « subventions publiques avec modalités »). Sur cette période, en dollars constants, les subventions sans modalités des Fonds ont diminué de 17 % (passant de 137.6 à 114.7 M$), alors que les subventions avec modalités ont explosé, en augmentant de près de 400 % (passant de 24.3 à 95.8 M$).

« Lors d'une rencontre publique des FRQ, le scientifique en chef a affirmé qu'il connaissait plusieurs personnes s'opposant au PL44 qui n'en comprenaient pas les tenants et aboutissants », rappelle Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU. « Alors qu'il déclare sur toutes les tribunes que la recherche se trouve mieux servie sous le MEIE que sous le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons envie de lui retourner la question : prenez-vous la mesure des répercussions que ces changements législatifs majeurs vont continuer d'avoir sur la recherche libre - sur la recherche qui n'est pas spécifiquement destinée à produire des retombées économiques ou à mener à des innovations directes ? » Encore une fois, à la lumière de la contestation massive du milieu de la recherche et du recul important de la part de financement sans modalités dont bénéficient les FRQ sous le MEIE, la FQPPU demande au gouvernement d'abandonner le PL44.

Mentionnons que la rencontre de promotion du PL44, qui s'est tenue le vendredi 5 avril dernier et que les FRQ se sont engagés à diffuser publiquement, s'est conclue sur une période de questions lors de laquelle les personnes présentes se sont montrées très critiques envers le projet de loi et « l'opération séduction » du scientifique en chef. Les inquiétudes soulevées par les chercheur?euses n'y ont malheureusement pas trouvé de réponses satisfaisantes. Au moment de la diffusion de ce communiqué, la vidéo de cet échange avec la communauté de la recherche n'était toujours pas disponible.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

www.fqppu.org

SOURCE Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

17 avril 2024 à 14:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :