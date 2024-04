Ulike révolutionne l'épilation à domicile avec le lancement de l'IPL Air 10





LONDRES, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ulike, pionnier des solutions de soins de beauté à domicile, est ravi d'annoncer le lancement de sa dernière innovation, le dispositif d'épilation Air 10 IPL. Ce produit révolutionnaire représente un bond en avant dans le domaine de la toilette personnelle, offrant aux utilisateurs la possibilité d'obtenir des résultats de niveau salon dans le confort de leur propre maison.

Air 10 exploite la technologie de pointe IPL (Intense Pulsed Light) pour cibler les cheveux à la racine, ce qui laisse la peau plus lisse et sans cheveux. En utilisant la puissance de l'énergie lumineuse, cet appareil offre une alternative sûre, efficace et pratique aux méthodes traditionnelles d'épilation. Avec le Air 10, les utilisateurs peuvent dire adieu aux inconvénients et aux dépenses liés aux visites fréquentes dans les salons, sans compromettre la qualité ou les résultats.

« Notre objectif principal chez Ulike est de fournir des solutions d'épilation permanentes simples, sûres et confortables qui peuvent être facilement accessibles à tous dans le confort de leur foyer, a déclaré M. Win, PDG d'Ulike. « Avec Ulike, les utilisateurs ont la possibilité de créer leur propre sanctuaire de beauté personnel sûr et privé pour se débarrasser discrètement des poils indésirables », ajoute le Dr Davin Lim, dermatologue certifié par le conseil d'administration chez Ulike.

Le parcours d'Ulike vers le développement de l'Air 10 a commencé par une vision de démocratisation de l'épilation de qualité professionnelle. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise est restée engagée dans la recherche et le développement, collaborant avec des ingénieurs internes et des groupes de recherche en dermatologie de premier plan pour donner vie à des innovations de pointe.

Un phare de la technologie IPL

Air 10 est un phare technologique dans l'industrie des IPL, avec de nouvelles fonctionnalités qui accordent la priorité à l'efficacité, à la sécurité et à la commodité. Sa lampe à double impulsion, offre une expansion de 18 % de la zone de traitement et une augmentation remarquable de la production d'énergie globale, garantissant une précision inégalée dans le ciblage des poils fins et grossiers.

Résultat visible en 1 semaine seulement avec Dual Lights Tech

Améliorant davantage l'expérience utilisateur, le Air 10 intègre le mode SHR (Super Hair Removal), précédemment exclusif aux salons professionnels. Cette technologie utilise une chaleur à 4 impulsions jusqu'à une accumulation de 26J pour éliminer les cheveux tenaces avec une touche délicate. Les résultats visibles en seulement une semaine ont été vérifiés par SGS Laboratory.

Protection intelligente avec SkinSensor et refroidissement par la glace amélioré

La sécurité est primordiale dans la philosophie de conception d'Ulike, et le Air 10 est équipé de fonctionnalités avancées pour garantir une expérience confortable et sans brûlure. Optimisé avec le SkinSensor intégré, Ulike 10 peut détecter avec précision le teint de la peau, en ajustant la puissance du traitement en conséquence pour une efficacité optimale. Profitez des avantages d'un épilation efficace, douce et sans effort, ainsi que d'un système de refroidissement par la glace Sapphire. Grâce à la technologie de refroidissement par la glace, la température de l'épiderme de contact est de 16°C* dans les 30 minutes d'utilisation continue.

Le Air 10 est désormais disponible à l'achat à 249 £ avec un rabais super précoce avant le 24 avril, ce qui inaugure une nouvelle ère d'épilation à domicile. Pour plus d'informations et pour découvrir l'avenir de la manipulation personnelle, rendez-vous sur le site officiel d'Ulike à l'adresse uk.ulike.com.

À propos d'Ulike :

Ulike est l'un des principaux fournisseurs de solutions de soins de beauté à domicile, qui se consacre à révolutionner la façon dont les personnes abordent la toilette personnelle. Avec plus d'une décennie d'expertise dans la technologie IPL, Ulike combine une innovation de niveau professionnel avec une protection cutanée non invaincue pour offrir des solutions sûres, efficaces et pratiques pour l'épilation. Pour en savoir plus sur Ulike et Air 10, rendez-vous sur uk.ulike.com.

Coordonnées : [email protected]

Site Web : https://uk.ulike.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388416/A_lady_bathroom_a_smile_Ulike_Launch_Air_10_hair.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388417/Shows_details_dual_lights_Ulike_launch_Air_10_2x_faster.jpg

17 avril 2024 à 13:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :