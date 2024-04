RAPPEL/Avis aux médias : Les représentants syndicaux discutent de stratégie électorale et de dynamisme syndical





OTTAWA, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada réunira jeudi des représentants de millions de travailleuses et travailleurs de partout au Canada pour discuter de la façon dont ils feront progresser les droits des travailleurs.



Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, dirigera les discussions du Conseil et fera une annonce concernant l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football.

« Des représentants de millions de travailleuses et travailleurs se réuniront à Ottawa cette semaine, prêts à livrer un message clair aux élus politiques de toute allégeance : si vous voulez nos votes, vous devez respecter et renforcer nos droits. Non pas par de belles paroles, mais bien par des mesures concrètes », met en garde madame Bruske. « Le mouvement syndical prend de l'ampleur. Nous publierons de nouveaux sondages indiquant de quelle façon la population nous appuie de plus en plus. Les gens se tournent vers nous pour qu'il soit plus facile d'adhérer à un syndicat et plus difficile pour les employeurs d'empêcher les travailleurs de se syndiquer. »

« Les Canadiennes et les Canadiens le savent ? la meilleure façon de faire partie de la classe moyenne est de détenir une carte d'adhésion syndicale. »

RÉUNION DU CONSEIL CANADIEN DU CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA

LE JEUDI 18 AVRIL 2024

Centre Shaw, salle Gatineau

55, promenade du Colonel By, Ottawa, ON

9 h 30 :

Conférence de presse avec Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et Solomon Elimimian, président de l'Association des joueurs de la LCF (ouvert aux médias)

10 h :

Discours de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (ouvert aux médias)

10 h 45 à 16 h 30

Le Conseil canadien délibère et entend les invités (fermé aux médias)

