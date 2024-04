Games Global annonce le dépôt d'une déclaration d'enregistrement pour un projet d'introduction en bourse





Games Global Limited (« Games Global »), leader, grâce à la taille de son réseau de studios, du développement, de la distribution et de la commercialisation de contenus de jeux de casino en ligne innovants et de solutions intégrées interentreprises pour les opérateurs de jeux en ligne du monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis traitant d'une proposition d'introduction en bourse de ses actions ordinaires. Le calendrier de l'offre, le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été fixés. Games Global a demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole « GGL ».

J.P. Morgan, Jefferies et Macquarie Capital agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre proposée. Barclays agit en tant que teneur de livre pour l'offre proposée.

L'offre proposée se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire concernant l'offre proposée, une fois qu'il sera disponible, pourront être obtenues auprès de :

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, en appelant le (866) 803-9204, ou en envoyant un e-mail à l'adresse suivante [email protected] ;

; Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, en appelant le (877) 821-7388, ou en envoyant un e-mail à l'adresse suivante [email protected] ; ou

; ou Macquarie Capital (USA) Inc., à l'attention de : Equity Syndicate Department, 125 West 55th Street, New York, NY 10019, ou en envoyant un e-mail à l'adresse suivante [email protected] .

Une déclaration d'enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement n'entre en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou d'avoir été visée conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Dans tout État membre de l'Espace économique européen (l'« EEE »), cette annonce, et l'offre, sont uniquement adressées à des personnes étant des « investisseurs qualifiés » (« Investisseurs qualifiés ») au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »). Au Royaume-Uni, cette annonce, et l'offre, sont uniquement adressées à des personnes étant des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus tel qu'il fait partie de la législation interne au Royaume-Uni en vertu de l'European Union (Withdrawal) Act 2018, à des personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), à des personnes qui (ii) sont des « high net worth entities » relevant de l'article 49(2)(a) (d) de l'Ordonnance, ou qui (iii) sont des personnes légalement habilitées pour en être informées (toutes ces personnes étant désignées sous le nom de « personnes concernées »).

Aucune personne qui ne serait pas concernée ne doit agir en fonction ou se référer à (i) cette annonce au Royaume-Uni, et (ii) aucune personne n'étant pas un Investisseur Qualifié dans tout État membre de l'EEE. Tout investissement ou activité d'investissement relatif à ce communiqué ne sera accessible et ne sera proposé qu'aux personnes concernées (i) au Royaume-Uni et (ii) uniquement aux Investisseurs Qualifiés dans tout état membre de l'EEE.

À propos de Games Global

Games Global est un leader du développement, de la distribution et de la commercialisation de contenus innovants pour les jeux de casino en ligne (« iGaming ») et de solutions intégrées interentreprises pour les opérateurs iGaming sur les marchés réglementés du monde entier. Games Global possède l'un des plus grands réseaux de studios exclusifs de contenu iGaming, et ses 40 studios internes en partenariat ont développé plus de 1 300 jeux exclusifs au cours des 20 dernières années. Avec une offre leader sur le marché comprenant des jeux de machines à sous, des tables de jeu, du vidéo poker, du vidéo bingo, des jackpots progressifs, des jeux d'émission de jeux, des jeux de crash et des jeux de casino en direct, Games Global est un fournisseur de contenu essentiel pour les opérateurs d'iGaming, qui soutient la croissance rapide de l'iGaming sur les marchés réglementés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2024 à 12:30

