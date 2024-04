Le Fou Fou arrive chez Royalmount : Montréal prête pour une dose de folie gourmande





Un espace de restauration et espace social innovant et avant-gardiste ouvrira en août 2024

MONTREAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Alors que le projet Royalmount tire à sa fin, MTB Collective annonce fièrement l'arrivé de Le Fou Fou, un hall alimentaire à l'européenne électrisant, repensé pour une nouvelle génération de foodies. Mené par le créatif entrepreneur David Haas, membre du conseil d'administration d'InKind et investisseur dans le domaine des entreprises alimentaires et des boissons en Amérique du Nord, Le Fou Fou est sur le point de révolutionner le paysage culinaire de Montréal avec son ethos innovant.

En collaboration avec Carbonleo, Le Fou Fou représente une fusion harmonieuse d'expertise culinaire, d'innovation technologique et de révolution en termes d'hospitalité. Un tableau captivant de concepts gastronomiques distinctifs, d'espaces conviviaux et de technologie de pointe converge pour créer une expérience immersive qui transcende l'ordinaire.

RÉINVENTER LE PAYSAGE DES HALLS ALIMENTAIRES

S'étendant sur plus de 30 000 pieds carrés, Le Fou Fou annonce une nouvelle ère des halls alimentaires. Conçu comme un pôle vibrant d'exploration gastronomique et de créativité, imaginé par les virtuoses de l'architecture et du design intérieur de renom chez LemayMichaud, Le Fou Fou propose une diversité de 12 offres culinaires, 4 bars, et un espace intérieur/extérieur pouvant accueillir plus de 900 convives. Avec l'hospitalité au coeur de son concept, le calendrier de Le Fou Fou promet d'éblouir avec une gamme éclectique d'événements, des expositions d'art aux DJ sets palpitants, en passant par des expériences de repas communautaires et des brunchs copieux le week-end. S'éloignant du paradigme traditionnel des halls alimentaires, Le Fou Fou met l'accent sur l'expérimentation culinaire, l'immersion culturelle et le dialogue animé.

CULTIVER L'EXCELLENCE CULINAIRE

Présentant une offre de talents de premier plan, Le Fou Fou propose une gamme de délices originaux et éclectiques, ce qui en fait la destination gastronomique de choix à Montréal. Sous la direction de l'expert en halls alimentaires Jay Coldren, dont la carrière comprend des postes de direction chez Time Out Market, Dean & DeLuca, Edition Hotels et le réputé Inn at Little Washington, Le Fou Fou incarne l'innovation culinaire dans sa forme la plus pure.

La liste de restaurateurs comprend des figures estimées telles que Tony Messina, lauréat du prix James Beard (Uni Boston), Hanhak Kim (du célèbre Bar Otto), Lenny Lighter et Peter Katsoudas (dans une collaboration unique entre les fondateurs rivaux de Moishes & Rib'N Reef Steakhouses), les frères Torres (Hogar Steakhouse), ainsi que d'autres talents culinaires à annoncer prochainement. Les visiteurs pourront savourer une gamme de menus méticuleusement préparés et adaptés à chaque occasion. Le Fou Fou offrira également un service de traiteur interne qui bonifiera les événements corporatifs et privés.

ADOPTER UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Le Fou Fou transcende le contexte traditionnel des halls alimentaires en présentant un modèle de service haut de gamme. En tirant parti de la technologie et d'un écosystème de service fluide, les clients pourront naviguer l'espace sans effort et ce, de la sélection à la commande avant de procéder au paiement. Adieu les files d'attente - Le Fou Fou se positionne comme le seul hall alimentaire de la ville offrant un mélange de libre-service et de service aux tables chez tous les fournisseurs, permettant aux clients de créer leur parcours gastronomique avec une facilité et une commodité inégalée.

Le dévoilement de Le Fou Fou à Royalmount marque un tournant dans le paysage commercial et culinaire de Montréal, où l'ingéniosité et l'innovation convergent pour offrir une aventure culinaire sans précédent.

« L'éthos de Le Fou Fou est de créer un environnement unique où chaque individu peut savourer une variété de délices sensoriels à sa manière. Notre aspiration est que chaque client quitte Le Fou Fou avec une énergie renouvelée et une question au bout des lèvres : « Quand revenons-nous ? », réfléchit le propriétaire David Haas.

À propos de Le Fou Fou

Conçu comme un hall alimentaire à l'européenne, Le Fou Fou est le premier à Montréal à combiner talent, technologie de pointe et une programmation tout au long de l'année. Un espace de 35 000 pieds carrés comprenant 12 offres culinaires distinctes, ainsi que 4 bars avec un espace de restauration intérieur/extérieur pouvant accueillir plus de 900 convives. Leur partenaire exclusif en restauration interne, Traiteur Brera, accueillera des événements d'entreprise et privés. Visant à être un pôle culturel, des événements soigneusement sélectionnés tels que des expositions d'art et de la musique live attireront les invités pendant qu'ils siroteront et savoureront les nombreux plaisirs de Le Fou Fou. Mis en oeuvre par le fondateur de MTB Collective, David Haas, en collaboration avec Carbonleo, ce projet visionnaire est situé dans le complexe commercial de Royalmount.

Pour plus de renseignements sur Le Fou Fou, rendez-vous sur le site www.lefoufou.com et @lefoufoumtl

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au coeur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. Royalmount comptera plus de 170 détaillants, y compris 60 restaurants et des attractions expérientielles. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux. Le projet comprendra un parc linéaire surélevé de 3 km ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare.

Pour plus de renseignements sur Royalmount, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

