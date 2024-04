PV01 émet la première obligation numérique à l'intention d'investisseurs en stablecoins de premier ordre





BB2C2, Keyrock et BlockTower Capital achètent une obligation de 5 millions de dollars libellée en USDC et émise en vertu de la Digital Asset Business Act des Bermudes.

HAMILTON, Bermudes, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- PV01 (www.pv0.one) annonce la première vente d'une obligation native numérique sur la blockchain publique Ethereum en vertu du droit anglais, l'étalon-or du marché obligataire mondial.

Émise le 8 avril et rachetée avec succès une semaine plus tard, l'obligation était adossée à un bon du Trésor américain et offrait un rendement de 5,10 %. Représentée par un jeton transférable, l'obligation peut également être utilisée comme garantie. En utilisant Coinbase pour convertir l'USDC, elle permet d'investir très rapidement le jour même dans les bons du Trésor américain. Réglée sur la blockchain, elle se négocie en quelques secondes, bien plus rapidement que les obligations traditionnelles.

Après avoir levé 9 millions de dollars l'année dernière pour faire évoluer les marchés des capitaux d'emprunt, PV01 a complété sa preuve de concept en structurant et en dirigeant avec succès une émission numérique de 5 millions de dollars par le biais d'un véhicule dédié, avec des investisseurs tels que B2C2, Keyrock et BlockTower. Les fonds ont été utilisés pour acheter un bon du Trésor américain et échangés contre un jeton obligataire ERC-20 correspondant, garanti une fois pour toutes par l'obligation d'État. L'ensemble du cycle de vie de cet actif numérique s'est déroulé sur la chaîne, de l'émission au règlement, en passant par la négociation, le transfert et le rachat, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un dépositaire central de titres. La première étape de la mission de PV01, qui consiste à développer le premier marché de la dette sur la chaîne, est ainsi achevée.

« Les obligations de PV01 représentent une innovation cruciale dans le domaine de la plomberie financière, a déclaré Thomas Restout, PDG de B2C2. « La possibilité de changer complètement la propriété des obligations sur la chaîne est une opportunité d'utiliser des garanties rapides et sûres pour soutenir les activités de trading avec les bourses et les contreparties. »

« La fusion de la sécurité et de la fiabilité des obligations traditionnelles avec l'immuabilité et la transparence inhérentes à la technologie blockchain a donné naissance à un instrument financier véritablement révolutionnaire et supérieur", a déclaré Kevin de Patoul, PDG de Keyrock. « Nous sommes ravis de collaborer avec PV01 et honorés de figurer parmi les pionniers de la tokenisation des obligations. Cette initiative s'aligne parfaitement avec la mission globale de Keyrock qui est de tokeniser toutes les formes de valeur, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'innovation financière. »

L'engagement de PV01 à développer une plateforme de confiance de qualité institutionnelle qui introduit le marché des revenus fixes sur la chaîne se reflète à la fois dans la réputation de premier plan des Bermudes en tant que juridiction de choix pour les sociétés d'actifs numériques et dans l'expertise juridique combinée de Hogan Lovells et de Walkers Global qui ont contribué à faciliter la première obligation native numérique émise sur une blockchain publique en vertu du droit anglais.

À propos de PV01 :

PV01 est un fournisseur mondial de financement blockchain fondé en 2023 par les fondateurs de B2C2, Max Boonen et Flavio Molendini. La société agit en tant qu'arrangeur et courtier-négociant pour les émetteurs d'obligations numériques, et gère la structuration, la construction de livres et le processus de vente à des investisseurs institutionnels non américains qualifiés par le biais d'une plateforme non dépositaire. PV01 a levé 9 millions de dollars en financement de démarrage auprès de Tioga Capital, BlockTower et Ryze Labs. Pour en savoir plus, consultez le site www.pv0.one

